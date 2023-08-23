Uhuvvet buluşması - Yeni Asya Okuyucuları Kocaeli pikniğinde buluşup, hasret giderdi

“Kocaeli Yeni Asya Okuyucuları Pikniği” geçen Pazar günü Sapanca Gölü kıyısındaki Seka Kamp Yeri Tesisleri’nde yapıldı. Programa İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Bursa, Düzce, Yalova il ve ilçelerinden gelen dostlar yoğun ilgi gösterdi

ADİL DÖNMEZ - KOCAELİ

Gazetemiz İzmit Temsilciliği ile Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel “Kocaeli Yeni Asya Okuyucuları Pikniği” geçtiğimiz Pazar günü Sapanca Gölü kıyısındaki Seka Kamp Yeri Tesisleri’nde yapıldı.



“Kocaeli Yeni Asya Okuyucuları Pikniği” İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Bursa, Düzce, Yalova çevre il ve ilçelerden gelen dost ve kardeşlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Bulut, İbrahim İriboz, Mehmet Pekel, Yönetim Kurulu eski üyelerinden Ali Vapurlu, Ali Yılmazcan, Bilal Sürücü, Yeni Asya Gazetesi’nin ilk yazı işleri müdürü Sabahattin Aksakal, Bediüzzaman Said Nursi’yi gören ve ondan dua alan Son Şahitlerden Rıdvan Utangaç, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Bursa, Düzce, Yalova çevre il ve ilçelerden gelen dost ve kardeşlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.



Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, programda yaptığı konuşmada, “Risale-i Nur talebelerinden başka iman-i meseleyi kendisine dert edinmiş, tek hedef yapmış başka bir topluluk yok. Bu hizmeti meşveretle istişareyle şura ile yapmaya uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

Sabah kahvaltısı ile başlayan programda katılımcılar birbirleri ile sohbet ederek hasret giderdiler. Ahmet Öztürk ve Ahmet Yağar’ın organizasyonu ile yapmış olduğu halat çekme, çuval yarış, sandalye kapma ve ağızda kaşık ile yumurta taşıma yarışmaları yapıldı. Pikniğe katılan çocukların eğlendiği etkinlikte tüm katılımcılara kitap hediyesi verildi.

Çocukların ve ailelerinin neşeli vakit geçirdiği piknikte öğlen namazından önce 17 Ağustos ve 06 Şubat’da meydana gelen depremlerde ve pandemide vefat eden başta Nur Talebeleri olmak üzere bütün vefat edenler için Kur’ân-ı Kerîm okundu ve Raif Çökren Hocanın yapmış olduğu duâ ile vefat edenler anıldı.



Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pekel’in, Otuzuncu Lem’anın İkinci Nüktesinden yaptığı ders büyük bir ilgiyle dinlendi.

ATİK: TEBRİK EDİYORUM

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik selamlama konuşması yaptı. Atik, bugünün insanların problemlerini daha iyi ifade etmek amacıyla görevli olan üstadımızın Risale-i Nurla bize olan mesajlarını okuyoruz yıllardır. Bu öncelikle bu mesajların daha böyle güncel ve daha güçlü çıkmasını temin etmek amacıyla İzmit’li kardeşlerimizin yapmış olduğu bu yemekli dualı hatimli toplantı için kendilerini tebrik ediyoruz. Yeni Asya camiasının adına yapmış olarak kabul ediyoruz. Bu etkinlik için Allah razı olsun. Hem depremin yıl dönümüne denk geldi. Bugüne kadar var olmuş, hizmet etmiş, bütün abilerimiz Üstadımız olmak üzere hepsine rahmet diliyoruz.

Biliyorsunuz Kuran’ın dayandığı dört temel esas var: Tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet. Şu asırda son asırda en önemlisi adaletin yoksunluğu hepimizin anladığı kadarıyla son dönemde hepimiz belli çevrelerde oturuyoruz kalkıyoruz. Herkesin konuştuğu ekonomi meselesi, maaşlar şöyle, enflasyon böyle falan ama bizim 40 sene önce 50 sene önce yaşadığımız o hatırlayın imani meseleleri konuşan yok gibi. Şu anda eyvah ne oluyor, çocuklarımız ne olacak diye bir derdi yok bu noktada hani Üstad diyor Risale-i Nur gelmiş, ehl i imanın imanını kurtarıyor diye bunu bir gurur olarak falan söylemiyorum ama bir tespit yapmamız lazım.

BU HİZMETlERİ MEŞVERETLE YAPIYORUZ

Risale-i Nur talebelerinden başka iman-i meseleyi kendisine dert edinmiş, tek hedef yapmış başka bir topluluk yok. Bizim devam ettirmek istediğimiz bu noktada bütün eksiklikleriyle beraber yapmak istediğimiz bir sistem var. Bu hizmeti meşveretle istişareyle şura ile yapmaya uğraşıyoruz. Onun için inanıyoruz ki şu anda bütün dünyada bunu iddia ediyorum. Birçok yeri gezmiş bir kardeşiniz olarak dünyada bizden başka hiç kimse farklı bir makam vermeden, mensuplarının tamamının fikirlerine riayet edip buna göre karar vererek iman hizmeti veren başka bir cemaat yok.

En önemli ve tek özelliğimiz bu bizim. Dolayısıyla bunun ayakta durması yeşermesi adına bu yapılan toplantıların faydası var. Üstad herşeyin vasatı tavsiye ederken irtibatın müfridane olmasına tavsiye etmektedir. Böyle bir organizasyon için bizleri bir araya getirdiği için İzmit’li kardeşlerimizi tebrik ediyorum diyerek sözlerini tamamladı.

Üstad hayatını iman üzerine teksif etti

İzzet Atik’in konuşmasının ardından Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pekel’in Otuzuncu Lem’anın İkinci Nüktesinden yaptığı ders ile devam eden programda, Pekel, Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı ile gazetemiz İzmit temsilciliğinin organize etmiş olduğu “Kocaeli Geleneksel Yeni Asya Okuyucuları” pikniğine katılımlarından ötürü tüm dost ve kardeşlere teşekkür ederek başladı,



ÇOCUKLAR EĞLENDİ - Ahmet Öztürk ve Ahmet Yağar’ın organizasyonu ile yapmış olduğu halat çekme, çuval yarış, sandalye kapma ve ağızda kaşık ile yumurta taşıma yarışmaları yapıldı. Pikniğe katılan çocukların eğlendiği etkinlikte tüm katılımcılara kitap hediyesi verildi.

Pekel, Adl isminin öneminden bahsederken bu mesele hem kainat açısından hem kainatın içerisinde kainatın meyvesi olan insanın fiillerini tanzim etmesi bakımından son derece önemli. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’in dört esasından biri olduğunu belirtti. Pekel, bu dört esasın dördüncüsü adalet ve ubudiyet. Risale-i Nur Külliyatın birçok yerinde bu meseleye özel bir önem vermiş ve parafalar açmış. Dolayısıyla adaletin olmadığı bir dünyada yaşamak neredeyse imkansız, günümüzde de en çok muhtaç olduğumuz kavramlarda bir tanesi dolayısıyla bu iş kainatta nasıl işliyor? İnsanların dünyasında nasıl işliyor, nasıl işlemesi gerekir? Bediüzzaman özetleri nereye gitmişse hangi pozisyonda olursa olsun mutlaka hayatını iman konusu üzerinde teksif etmiş olduğunu görüyoruz. Özellikle sürgünler, hapishane hayatları, savaş meydanları onun imanı terennüm ettiği, iman hakikatlerinin izahını yapmaya azmettiği yerler olduğunu söyledi.

“BANA SİZİN HİZMETİNİZ DEĞİL, TESANÜDÜNÜZ LÂZIM”

Konya Nur Talebeleri 1959’larda camilerde namazdan sonra küçük halkalarla Risale-i Nurlar’ı okumaya başlamışlardı. Bu, alışılmış bir hizmet tarzı değildi. Üstelik zamanın valisini tedirgin etmiş, takibatlar ve tazyikatlar başlatılmıştı.

Bu yüzden bazı talebeler, bu tarz hizmeti yanlış buluyor ve “sırran tenevverat” düsturuna da uymadığını söylüyordu. Her iki görüş sahipleri, aralarındaki tartışmalar büyüyünce, hakem olması için temsilcilerini Üstad’a gönderdiler. Üstad Bediüzzaman (ra) iki tarafa da yüz vermedi ve: “Kardeşim! Sizin (orada) hizmetinize ihtiyaç yoktur. Aranızda tesanüde ihtiyaç vardır” dedi.

Bir başka zaman ise: “Siz hizmeti düşünmeyin! Hizmeti en muhalife dahî Cenab-ı Hak yaptırır. Sizin düşüneceğiniz, uhuvvet, muhabbet, ittihat ve tesanüdtür. En fazla düşüneceğiniz bunlardır. Bugün bize en fazla lâzım olan budur” demişti.

Bu tür organizasyonlar Üstad Hazretlerinin bu temennisine mazhar olmak için önemli birer fırsat olarak değerlendirilebilir. İkram ve sohbetler ile son bulan programda seneye buluşmak dileği ile ayrıldı. Piknik de yapılan konuşma ve dersi gazetemiz Euronur.tv den izleyebilirsiniz.