Yeniden Bismillâh!

Uzun bir aradan sonra, Yeni Asya Neşriyat birimi tarafından hazırlanan “Kitaplık” ilâvesinin yeni bir sayısıyla daha karşınızdayız.

Tıklayınız: https://www.yeniasyakitap.com/ “Aylık” bazdaki süreli yayınımız dönem dönem inkıtaa uğramasına rağmen, fasılalarla da olsa devam etti, ediyor, edecek... Elbette “kesinti”lerin (inkıta) esas sebebi, memleketin ma’lûm ekonomik vaziyetiyle paralellik arz ediyor. “Kitaplık”ın kısa tarihçesine gelecek olursak... Şimdiye kadar—Şubat 2017’deki numarasız sayı dâhil—toplam 18 sayı neşredilen “Kitaplık” ilâvesi ilk yolculuğuna Şubat 2016’da başladı. İki sayı çıkabilen “Kitaplık” Nisan 2016’da yayınına ara verdi. Yenilenen kadrosuyla Nisan 2017’den itibaren düzenli olarak Eylül 2018’e kadar gelebildi. Ekim 2018’deyse yine—bu sefer “ekonomik sebeplerle”—yayını o gün için sonlandı! Ve netice: Üç yıl aradan sonra yeniden yayındayız... Şükür kavuşturana! Yeni Asya Neşriyat

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