"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Twitter’ın satılmasından kimler rahatsız oldu

Furkan Alyakut
06 Mayıs 2022, Cuma
Geçtiğimiz hafta, dünyada özellikle gençler tarafından kullanılan ancak perde arkasında tüm dünya siyasetini yöneten bir sosyal medya platformunun patronajı ve yönetimi el değiştirdi.

Elon Musk isimli teknoloji girişimcisi kırk dört milyar dolar karşılığında Twitter sosyal medya platformunun sahibi oldu. 

Öncelikle nedir bu twitter ve neden tüm dünya için bu kadar önemli sorularına cevap vermemiz gerekir.

Twitter, kullanıcıların 280 karakter ile sınırlandırılmış “tweet” adı verilen gönderiler yazabildiği bir sosyal ağ olarak ilk kez Temmuz 2006’da kullanıma açılmıştır. Sonrasında gelişti ve fotoğraf ve link eklenebilir hale getirildi. Böylece paylaşım sınırı aslında fiilen kalkmış oldu. 

Twitter sosyal medya platformu, günlük aktif kullanıcı sayısı 229 milyon üye ile dünyadaki en güçlü ilk üç sosyal medya platformu arasındadır.

Ayrıca twitter’ı diğer sosyal medya platformlarından ayıran en önemli özellik, kullanıcılarının her türlü görüşü ve her konudaki düşüncesini özgürce paylaşabildiği platform olmasıdır. 

Twitter’ın tüm dünyadaki önemini ve gücünü anlatabildiysek satılmasının ve sonrasındaki muhtemel düzenlemelerin kimleri rahatsız edeceğinden de bahsetmemiz gerekir.

Twitter, kullanıcı sayısı ve platform amacı olarak bakıldığında, aynı zamanda sıradan bireylerden etkili devlet adamlarına kadar herkes tarafından her türlü konunun ve gelişmenin konuşulduğu, tartışıldığı önemli bir haber ve duyuru platformu. Yani siyasi tercihler ve tavırlar üzerindeki etkisi çok yüksek.

Bazı ülkelerin hükümetleri veya siyasi partileri bu durumu bildiği için sahte ve toplu açılmış hesaplarla, ve aslında twitter’ın kullanım amacına da ters bir şekilde, diledikleri konularda gerçek dışı beyanlarla ve karalama kampanyalarıyla kullanıcıları tartışmaya sürüklemeye veya yönlendirmeye çalışıyor. 

Bu eyleme sosyal medya dilinde trollemek deniyor.

Quartz sitesinin haberine göre twitter’daki kullanıcıların en az yüzde on biri troll olarak belirtilen hesaplardan oluşuyor. 

İşte twitter’ın satılması ile birlikte işin bu boyutu da değişecek gibi görünüyor. 

Satın alan şirketin sahibi Elon Musk, twitter’daki tüm troll hesaplarının tespit edilerek kapatılacağını ve bu gibi toplumsal polemiğe yol açacak eylemlerin sonlandırılacağını taahhüt etti. 

Bu açıklamadan ve gelişmelerden memnun olmayan kullanıcılar elbette olacaktır. 

Ancak emin olduğumuz tek şey şudur: Özellikle AKP ve Erdoğan’ı ilgilendiren konularda gönüllü ya da ücretli trollük yaparak değişik hesaplardan AKP ve Erdoğan’ı övücü tweetler atan ve böylece seçmeni ve siyaseti yönlendirip manipüle eden Aktroll ordularını zor günler bekliyor. 

Okunma Sayısı: 42
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    40 milyon kişi daha açlık sınırının altında

    Dünya Sağlık Örgütü: 15 milyon ölüm Kovid-19 ile bağlantılı

    Hafta sonu da serin ve yağışlı geçecek

    Son 24 saatte 11 kişi vefat etti, 1253 kişinin testi pozitif çıktı

    İsrail’den yeni tahrik: Camiye siyonist bayrağı

    İlaç yokluğu alarm veriyor

    Türkiye hızla yoksullaşıyor

    Gıdada 3 haneye gidiyoruz

    Her gün zarar ediyoruz

    KHK acısını çok iyi biliyoruz

    Kamu ihalelerinde iş tersine döndü

    Eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Fed faiz arttırdı, daha da zorlanacağız

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

    Lukaşenko: Ukrayna'daki savaşın bu kadar uzamasını beklemiyordum

    Rusya, Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı

    Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor

    Enflasyon rakamları açıklandı

    Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti

    Sığınmacılar siyaset malzemesi yapılmasın

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    “Trabzonlu hemşehrin olarak sana küskünüz!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sığınmacı krizi
    Süleyman KÖSMENE

    Hızır ile İlyâs (as) 6 Mayıs’ta buluştu mu?
    Şükrü BULUT

    Çatışma ve iktidar...
    M. Latif SALİHOĞLU

    İmam-ı Âzam Ebû Hanife
    Genel

    Nurdan Katreler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet Soydan

    Ermeni sürgünü
    İbrahim ERSOYLU

    Uhuvvet ve tesanütle fitne tuzaklarını bozmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.