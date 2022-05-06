Twitter’ın satılmasından kimler rahatsız oldu

Geçtiğimiz hafta, dünyada özellikle gençler tarafından kullanılan ancak perde arkasında tüm dünya siyasetini yöneten bir sosyal medya platformunun patronajı ve yönetimi el değiştirdi.

Elon Musk isimli teknoloji girişimcisi kırk dört milyar dolar karşılığında Twitter sosyal medya platformunun sahibi oldu.

Öncelikle nedir bu twitter ve neden tüm dünya için bu kadar önemli sorularına cevap vermemiz gerekir.

Twitter, kullanıcıların 280 karakter ile sınırlandırılmış “tweet” adı verilen gönderiler yazabildiği bir sosyal ağ olarak ilk kez Temmuz 2006’da kullanıma açılmıştır. Sonrasında gelişti ve fotoğraf ve link eklenebilir hale getirildi. Böylece paylaşım sınırı aslında fiilen kalkmış oldu.

Twitter sosyal medya platformu, günlük aktif kullanıcı sayısı 229 milyon üye ile dünyadaki en güçlü ilk üç sosyal medya platformu arasındadır.

Ayrıca twitter’ı diğer sosyal medya platformlarından ayıran en önemli özellik, kullanıcılarının her türlü görüşü ve her konudaki düşüncesini özgürce paylaşabildiği platform olmasıdır.

Twitter’ın tüm dünyadaki önemini ve gücünü anlatabildiysek satılmasının ve sonrasındaki muhtemel düzenlemelerin kimleri rahatsız edeceğinden de bahsetmemiz gerekir.

Twitter, kullanıcı sayısı ve platform amacı olarak bakıldığında, aynı zamanda sıradan bireylerden etkili devlet adamlarına kadar herkes tarafından her türlü konunun ve gelişmenin konuşulduğu, tartışıldığı önemli bir haber ve duyuru platformu. Yani siyasi tercihler ve tavırlar üzerindeki etkisi çok yüksek.

Bazı ülkelerin hükümetleri veya siyasi partileri bu durumu bildiği için sahte ve toplu açılmış hesaplarla, ve aslında twitter’ın kullanım amacına da ters bir şekilde, diledikleri konularda gerçek dışı beyanlarla ve karalama kampanyalarıyla kullanıcıları tartışmaya sürüklemeye veya yönlendirmeye çalışıyor.

Bu eyleme sosyal medya dilinde trollemek deniyor.

Quartz sitesinin haberine göre twitter’daki kullanıcıların en az yüzde on biri troll olarak belirtilen hesaplardan oluşuyor.

İşte twitter’ın satılması ile birlikte işin bu boyutu da değişecek gibi görünüyor.

Satın alan şirketin sahibi Elon Musk, twitter’daki tüm troll hesaplarının tespit edilerek kapatılacağını ve bu gibi toplumsal polemiğe yol açacak eylemlerin sonlandırılacağını taahhüt etti.

Bu açıklamadan ve gelişmelerden memnun olmayan kullanıcılar elbette olacaktır.

Ancak emin olduğumuz tek şey şudur: Özellikle AKP ve Erdoğan’ı ilgilendiren konularda gönüllü ya da ücretli trollük yaparak değişik hesaplardan AKP ve Erdoğan’ı övücü tweetler atan ve böylece seçmeni ve siyaseti yönlendirip manipüle eden Aktroll ordularını zor günler bekliyor.