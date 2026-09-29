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29 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Letonyalı genç de Müslüman oldu

29 Eylül 2026, Salı 00:49
Letonya vatandaşı Andyejs Mozajevs, turistik amaçla geldiği Van’ın Gevaş ilçesinde Müslüman oldu.

Romen genç de Müslüman oldu
75 yaşında Müslüman oldu

 

Gevaş’a turistik ziyarete gelen Letonya vatandaşı Andyejs Mozajevs, gezi sırasında İslamiyet ve bölgenin kültürel yapısından etkilenerek yaptığı araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar verirken, Mozajevs için Gevaş İlçe Müftülüğü koordinesinde tarihi İzzettin Şir Camii’nde ihtida merasimi düzenlendi.

Programa Gevaş Kaymakamı Ali Osman Bulat, Gevaş İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan merasimde, İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani İslam dininin temel esasları, inanç prensipleri ve kardeşlik hukuku üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

Müftü Geylani’nin rehberliğinde cemaatin huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Andrejs Mozajevs, Müslüman olarak “Veysel” ismini aldı.

Haber Merkezi

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Etiketler: ihtida, doğru islamiyet
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