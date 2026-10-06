Öğrenciler boğaz gezisinde buluştu

Yeni Asya İstanbul tarafından ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yat gezisi programı, 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. “Öğrenciler için unutulmaz bir yat gezisi” sloganıyla duyurulan programda 40’a yakın katılım sağlandı.

Haber: Mustafa Gönüllü Yusuf Adem

Fotoğraflar: Muayyed Kasım, Talha Latif Akdeniz

Programın buluşma noktası Eminönü İskelesi oldu. Saat 09.30’da İstanbul City isimli yata binilmesiyle başlayan gezi, kahvaltı programıyla devam etti. Kahvaltının ardından öğrenciler, Boğaz manzarası eşliğinde hem İstanbul’un tarihî ve kültürel mekânlarını görme hem de birbirleriyle tanışıp sohbet etme imkânı buldu.

Boğaz’ın tarihî mekânları tanıtıldı

Eminönü’nden hareket eden yat, Karaköy istikametine ilerleyerek Fındıklı ve Kabataş’a ulaştı. Yolculuk sırasında Karaköy’deki Yeraltı Camii, Fındıklı’daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Beşiktaş’ta Deniz Müzesi ile Galatasaray Üniversitesi görüldü.

Güzergâh boyunca Dolmabahçe Sarayı’nın önünden geçilerek Beşiktaş İskelesi ve Yahya Efendi Tekkesi istikametinde ilerlenirken, Ortaköy Camii ve Galatasaray Adası da görüldü. Ardından Arnavutköy ve Bebek semtlerinden geçilerek Rumeli Hisarı’na ulaşıldı. Rumeli Hisarı civarında bulunan Boğaziçi Üniversitesi de yolculuk sırasında görülen önemli mekânlar arasında yer aldı.

Rumeli Hisarı’ndan sonra Anadolu Yakası’na geçildi. Anadolu Hisarı, Küçüksu Kasrı ve Vaniköy semti görülürken, Vaniköy Camii de yolculuk güzergâhında yer aldı. Kuleli Askerî Lisesi’nin ardından Çengelköy, Beylerbeyi Sarayı, Kuzguncuk ve Fethi Paşa Korusu istikametinde devam eden yat, Üsküdar’a ulaştı.

Gezinin bu bölümünde, Beylerbeyi Sarayı hakkında da bilgi verildi. Ayrıca Boğaz’ın Anadolu Yakası tarafında, 2. Köprü’nün yakınlarında bulunan ve Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi öncesinde otağ kurduğu Otağtepe de görülen tarihî mekânlar arasında yer aldı. Üsküdar’dan sonra Üsküdar-Eminönü deniz yolu takip edilerek tekrar Eminönü İskelesi’ne dönüldü.

Boğaz’da Risale-i Nur hatıraları

Araştırmacı yazar Hasan Güneş, yolculuk boyunca öğrencilere rehberlik ederek görülen tarihî ve kültürel mekânlar hakkında bilgiler verdi. Bununla birlikte, Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin İstanbul ve Boğaz çevresindeki hatıralarından da bahsedildi. Bu mekânlarda geçmişte gerçekleştirilen okuma programları ve Risale-i Nur hizmetleri anılarak öğrencilerle hatıralar paylaşıldı.

Gezi boyunca öğrencilerin birbirleriyle gerçekleştirdiği samimi sohbetler de dikkat çekti. Program, öğrencilerin hem İstanbul’un tarihî havasını Boğaz üzerinden tanımasına hem de keyifli bir gün geçirmesine vesile oldu.

Yeni Asya İstanbul ve Asya Kültür ve Medeniyet Derneği’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen programa öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Programın sonunda öğrenciler, yat gezisiyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşarak günün kendileri açısından nasıl geçtiğini anlattılar:

Bir yeri özel yapan o yeri paylaştığın insanlardır

- Abdurrahman Musa: Daha önce de Boğaz turuna katılmıştım ama sanırım ilk defa bu kadar keyif aldım. Güzel insanlar, samimi sohbetlerle içimizi ısıtan anlarla dolu bir gündü. Bir yeri özel yapan şey manzarası değil, o yeri paylaştığın insanlardır. İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik.

- Yusuf Enis İleri: Ekim ayında güzel bir havada tertip edilen Boğaz gezisine katıldım. Şahs-ı maneviden kuvvet almak amacımdı. Çünkü bu zamanın cazibedar fitneleri bizi rahat kuşatabiliyor. Keyifli bir gün geçirdim. Kalben, ruhen, nefsen zevk aldım. Helal dairesi keyfe kafi geldi elhamdülillah. Sebep olanlardan Allah ebediyen razı olsun. Uhuvvetin muhabbetin pekiştiği nice programlara...

- Mehmet Semih Akbaş: Bu geziye iştirak etmiş olmaktan zevk duydum. Etkinlik, havanın güzel de olması ile birlikte son derece güzeldi. Bunu planlayanlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek zamanda da böyle etkinlikler yapılır.

- Namık Gedik: Güzel bir etkinlikti. Yeni kişiylerle tanıştım. Hepsi çok iyi ve cana yakındı ve ilgililer de öyle. Genel olarak çok memnun kaldım.

- Talha Çalışkan: Muhteşem İstanbul Boğazını hep beraber vapurla gezerek güzel bir gün geçirdik. Senenin henüz başında bu güzel vesileyle hem uzun süredir görüşemediğimiz arkadaşlarımızla, ağabeylerimizle oturup hasbihal ederek müfritane irtibatımızı tazeleme, hem de liseli, üniversiteli yeni kardeşlerle tanışma fırsatımız oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

- Emrah Kılıç: Bu güzel program; Bediüzzaman Said Nursî’nin ilim, tefekkür ve kardeşlik anlayışını da hatırlatan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren anlamlı bir buluşma oldu. Birlikte öğrenmenin, paylaşmanın ve gönül bağlarımızı güçlendirmenin mutluluğunu yaşadık.