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17 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

17 Ağustos 2021, Salı
Bu ay, Genç Yorum Dergisinin Keçeli’nin Kitaplığı bölümünde İlber Ortaylı’nın ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ kitabı anlatılıyor.

https://www.gencyorumdergisi.com/

HABER: Süeda Yaşar

Selâmlar sevgili okuyucular! Küçüklüğümden beri çok sevdiğim bir alışkanlığımdır birilerinin hayat öykülerini dinlemek. Özellikle yaşı büyük insanlara hayatlarıyla ilgili sorular sorup aldığım cevaplardaki ayrıntılardan kendi hayatıma küçük dersler çıkarmak. Bu sebeple çok defa 89 yaşındaki babaanneme, “Benim yaşımda olsaydın şu an ne yapmak isterdin? Hayatında pişman olduğun, keşke şunu da yapsaydım dediğin bir şey var mı? Yaşamında çok zevk aldığın ya da yapamadığın şeyler var mı?” gibi sualler sorarak başını ağrıtmışlığım vardır. Cevaplarındaki her şeyi tamamen kabul etmesem de hayatımda önemli bir yere sahiptir babaannemin ve büyüklerin anlattıkları. İşte tam da bu merakım sebebiyle yaşı ve daha da önemlisi bilgisiyle, okumuşluğuyla kendini gerçekten geliştirip bu hayata bir şeyler katmak isteyenlere yol gösteren İlber Ortaylı’nın ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ kitabını aldım.

İnsan kendi kendini nasıl yetiştirir?

Kitabın soru cevap şeklinde olması, yazarın bizzat benimle sohbet ettiği hissini uyandırdı bende, bu yüzden çok hızlı bitirdim. Yazar, “Nasıl çalışmak gerekir, insan kendi kendini nasıl yetiştirir, nasıl seyahat edilir, neleri görmek gerekir, eğitimde hangi tercihleri yapmak gerekir, ne izlemeli, ne dinlemeli, ne okumalı?” gibi birçok soruya kendi yaşamından ve tecrübelerinden cevaplar veriyor. Kitabın güzel bir yanı da, hangi yaş grubunun nelere daha yatkın olduğundan, neleri daha iyi yapabileceklerinden bahsetmesidir. Meselâ dil öğrenmeye çok küçük yaşlarda başlayıp en fazla yirmi beşine kadar dil öğrenimini bitirmenin çok doğru bir süreç olduğundan bahseder. Bu kitapta yazar bana kaliteli bir hayat adına yapmam gerekenleri ve en önemlisi de okudukça ve gördükçe çeşitlenip güzelleşen hayatı yeniden hissettirdi.

Gençlere tavsiyem…

“Ne demişler; “Eğer gençler bilse, ihtiyarlar yapabilse” Bu sözün anlamı da işte bu bağlamda ortaya çıkıyor. Demek ki, belli bir şeyi yapabilecek olanların, onu artık yapamayan, ama şüphesiz çok bilenlerden öğrenmesi gereken konular vardır. Bu sayede ortaya güzel eserler çıkar.”

“Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır. İnsanın yüzü bir kitap gibi okunabilir. İfadeniz bomboşsa da hiçbir şey yaşamadığınız fark edilir. Bundan kaçının, monotonluktan uzaklaşın. Yüzünüz ifadesiz kalmasın.”

“Yalnız kalmayı öğrenirseniz, düşünmeyi de öğrenirsiniz.”

“Ezber ve tekrar öğretimin temelidir. Lisan da, matematik de, coğrafya da ezberlenerek öğrenilir. Gençlere tavsiyem bunlara kanıp ezberi bırakmamalarıdır.”

Okuyup yazarak çalışanlara; sabahları çalışmalarını, bilhassa da notlar alarak çalışmalarını katiyetle öneririm. Sabahların özel havasından yararlanmak gerekir.

“En çok öğretmene dikkat etmemiz lâzım. Bizde model hep öğretmenlerdir, anlattıklarıyla bir dünya kurarlar. Öğretmen iyiyse toplumu kurtarır.”

“Kabiliyetleri tesbit eden, çocukları ona göre yetiştiren bir sistem kurmamız gerekiyor. Hiçbir toplum yetenekli çocuklarını gözden çıkaracak lükse sahip değildir.”

“Eğitim için on beş yaş önemlidir. Bu yaşa gelene dek lisan eğitimine başlamak gerekir. Piyano eğitimine de, marangozluk eğitimine de.

Okunma Sayısı: 97
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