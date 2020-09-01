Genç Yorum dergisi 17 yaşında

Genç Yorum dergisi 193. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Sen benim 17 yaşımsın” başlıklı, 17. yılına özel Eylül sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Yönetmeni ile yapılan, derginin, misyonunun, çalışma prensibinin ve serencamının yer aldığı röportajlar, 16 yıl boyunca dergide işlenen konular, derginin yazar-çizer ve emek verenlerinin gözünden derginin anlatımı gibi içeriklerin yer aldığı Eylül sayısının kapak dosyası başlıkları şöyle:

“Biz kimiz?”

“Gençlerle, gençler için 16 yıl”

Röportaj / Recep Bozdağ: “Gençler kendi dergilerini yeniliyor”

Röportaj / Şulenur Yıldırım: “En güzel motivasyon kaynağım gençler”

Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Hanım sayfasında “Mezunun dilemması” yazısıyla; Çev. Müh. Handenur Yaşar, Yeşil Yorum’da “İçme (o) suyu” uyarısıyla; Dr. Bahri Tayran, Haydi Bilime köşesinde “Kamer’le (Ay) verilen büyük bilgilerin farkında olma ayrıcalığı” başlıklı araştırmasıyla; Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “Kâinatta denge unsuru” ve “Meteor yağmuru” başlıklı içerikleriyle; Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Dikkat” makalesiyle Genç Yorum okurlarını bekliyor. Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Haşir” yazısıyla yer alırken, Kln. Psk. Banu Arslan, 2 Soruda Psikoloji köşesinde “Kimler terapi yapabilir? 2” ve “Kişiler birden fazla terapi desteği alabilir mi?” sorularının cevaplarıyla Genç Yorum okurlarıyla buluşuyor. İsmail Okur editörlüğünde hazırlanan “Fotoğraf düzenleme 2” konulu Foto Yorum ile Türkiye ve dünya gündeminden içeriklerle Yılmaz Tokdemir’in derlediği Haber Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Daha başka?

Güncel Yorum sayfasında Ahmet Dursun, “Bir gelecek tasavvuru olarak uzaktan eğitim” yazısıyla; Farklı Yorum sayfasında Ahmet Cemil Çökren, “Endişe satın alanlar” çalışmasıyla; Çizi-Yorum’da Hümeyra, “Bir Risale dersi” konulu çizgileriyle ve Anlamlı Yorum sayfalarında Cenk Çalık “Kiliselere mânâ-ı harfî penceresinden bakmak” ve Ayşenur Yaşar “Yaşarken öğrenirmiş insan” yazılarıyla yer alıyor.

Keçeli’de bu ay

Zengin ve kaliteli içerikleriyle Keçeli’de bu ay: Büşra Bakırcı, Çay Saati’nde “Rüyada yabancı görmek” konusuyla; Merve Yavuz, Heybe’de “Dünyanın ilginç okulları” araştırmasıyla; Şüheda Kale Kurun, Hayâlnâme’de “Şeytanı kaçıran sır” yazısıyla; Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Memleket” başlıklı paylaşımıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “Bundle” ve “Martı” uygulamalarının tanıtımıyla ve Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Doğadan sesleniyorum” başlıklı gezi yazısıyla Keçeli okurlarını bekliyor.