"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Genç Yorum Dergisi 2025 Mart sayısı çıktı! - En hoş iktiran: Bahar ve Ramazan!

07 Mart 2025, Cuma 21:43
Genç Yorum Dergisi bu ay Ramazan ve bahar coşkusunu beraber kutluyor. Ayların sultanı ‘Ramazan’ ise, mevsimlerin sultanı ‘bahar’ ”diyor.

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Köprü Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

İktiran, iki nimetin bir arada gelmesi demek mâlumunuz. Böyle vakitlerde, hangi birine şükredeceğimizi şaşırırız bazen. İçimizin -haklı olarak- kıpır kıpır olmasının, çoğu kez simamıza, hâl ve tavırlarımıza yansımasına engel olamayız. On bir ay Ramazan’ı ve bir koca sene de baharı beklemenin verdiği heyecan için az bile sayılır... 

Ramazan ayının hakkını ‘sultan’ diyerek zaten vermişiz ama ‘bahar’ için de ‘mevsimlerin sultanı’ desek herhalde çok göze batmaz. Ne de olsa kâinat; bir kış boyu, bu mevsimde uyanmayı, yeniden yaratılmayı bekler vaziyetteyken... 

Evet, Genç Yorum Dergisi bu ay Ramazan ve bahar coşkusunu beraber kutluyor. Ayların sultanı  ‘Ramazan’ ise, mevsimlerin sultanı  ‘bahar’ ”diyor.

Genç Yorum ekibi, bahara adım atarken haşir ve Ramazan kapsamında meseleyi şöyle ele aldı:

• Said Yüksekdağ, “Bu bahar bir başka...” yazısıyla, bahar ve Ramazan’ın tevafukundan bahsediyor.

• B. Nur Altınbaş ise ‘’Haşirde bir bahar, her baharda bir haşir saklı’’ diyerek baharı, farklı vecheleriyle anlatıyor. 

• Ravzanur Güleçyüz ise baharın, edebiyat ve edebiyatçılar üzerindeki etkisinden bahsediyor. 

• Zeynep Asyalı, ‘Bir ayetle bahar gelebilir ruhumuza’ yazısında; baharın ruhumuza açtığı pencerelerin, manevî kış mevsimlerini delen Ramazan’a benzediğinin altını çiziyor.

• Hatice Solak, “Bahar Mi’racı” diyerek, her ibadetin hatta her hareketin bir miracı olacağına dikkat çekiyor. 

• İslâm Yaşar ise “Bediüzzaman Baharı”nda, güçlü kalemiyle; Nur talebelerini, zaman çizelgesinde, ‘nesiller’ tabiriyle tasnif ediyor. 

• Son kapak yazımız ise Hasan Güneş’ten. “Kur’an baharı” diyerek, kâinatın geçirdiği merhaleler ve mevsimlerdeki yansımalarına; Peygamberimizin (asm), Kur’ân’la yaptığı inkılaba değiniyor.

Kapak yazılarının dışında başka neler var?

• Genç Gündem’de Ayşenur Sözeri bir kez daha Doğu Türkistan gerçeğini gündeme taşıyor. 

• Seans Arası’nda ise Şeyda Sultan Zengin, ‘Duygulardan yardım almak’ derken anlam – amaç bulmanın, fikrimizi fiile çevirmekteki gücünden bahsediyor.

• Gezi Yorum’da bu sefer Avrupa’yı 2. kez ‘fetheden’ bir seyyahın müşahadelerine şahit oluyoruz.

• Ekibimizin favorileri köşesinde bu ay, ilgili sayfanın koordinatörü kendi favorilerinden bahsediyor.

• Okuryazar’da ise Feyzanur Elif Okur, ‘Görmezsek ölmeyeceğimiz şeyler listesi’ adlı yazısında, ‘her taşın altındaki karıncaya bakmaya ömrün yetmeyeceğinden’ kendi üslubuyla bahsediyor.

• Farklı Yorum’da bu ay Levent Bilgi, aylaklığın başka bir tanımını yapıyor.

• Keçeli’nin Kitaplığı’nda ise bu ay, kapak sayımızla da uyumlu bir kitap yer alıyor: Wadah Khanfar’dan “İlk Bahar”, “Stratejik devrim ve peygamberliğin temel ilkeleri” başlıkları dikkat çekici...

• Ve, Genç Yorum’un, eskimez son 2 yazısı: Ali Hakkoymaz’dan “Keyfince Lügât” ve Caner Kut’dan “Zihnin Çarkları”

• Son olarak bu ayki şiirlerimiz de şöyle: İbrahim Yasir’den “Anıları anladığımız an” ve Mustafa Gökay’dan “Üstad beni çağırıyor!”

Ramazan, bahar ve bayram neşesini hissederek okuyacağınız bir sayı olmasını temennî ederiz.

Ekrem Donbaloğlu - İstanbul

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denenmiş denenmez

    İspanya’dan Arap Birliği’nin planına destek

    Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden ABD'ye: Zalimin yanında yer almayın

    İktidarın gündemi siber, halkın gündemi biber

    Bizdeki gıda enflasyonu savaşın yıktığı Filistin’de yok

    Süreç, şeffaf bir şekilde TBMM çatısı altında yürütülmeli

    Muğlak ifadeler keyfî uygulamalara yol açar - Siber Güvenlik Kanun teklifine tepkiler büyüyor

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu - Türkiye'den hangi üniversiteler listede yer aldı?

    Kur'ân İslamiyet'in özü ve kaynağıdır - Caner Kutlu, Süleyman Kösmene - Ramazan Özel-5

    Kur'ân İslamiyet'in özü ve kaynağıdır - Caner Kutlu, Süleyman Kösmene Ramazan Özel-4

    Müslüman ülkelerin sessizliği İsrail’i cesaretlendiriyor

    Halk, PKK’nın silâh bırakacağına inanmıyor

    Çin: Gazze, Filistinlilere aittir

    Alo 170, on binlerce "mobbing" şikayetiyle arandı

    Sekizinci test uçuşunda da parçalandı
    📷

    Doğu Türkistan'da Çin işkencesi - Oruç, Teravih ve diğer ibadetler yasaklandı!

    MSB: PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların silahlarını teslim etmesi gerekmektedir

    Fenerbahçe, Rangers'a ilk kez kaybetti, Avrupa Ligi'nde turu zora soktu

    Alman Piskopostan Ramazan tebriği

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Sefih medeniyet kadınları diri diri gömmüyor mu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sivil ve hür bir üniversite
    Cevher İLHAN

    “Süreç”teki “siyasî operasyon!”
    Said YÜKSEKDAĞ

    Bahar kokulu Ramazan...
    H. Muharrem OKUR

    Nurlar’la dinleyerek meşgul olmak
    Mehmet ÇETİN

    Gerek var mı?
    Genel

    Denenmiş denenmez
    Genel

    İspanya’dan Arap Birliği’nin planına destek
    Faruk ÇAKIR

    Çözüm yolu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.