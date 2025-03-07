Genç Yorum Dergisi 2025 Mart sayısı çıktı! - En hoş iktiran: Bahar ve Ramazan!

Genç Yorum Dergisi bu ay Ramazan ve bahar coşkusunu beraber kutluyor. Ayların sultanı ‘Ramazan’ ise, mevsimlerin sultanı ‘bahar’ ”diyor.

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İktiran, iki nimetin bir arada gelmesi demek mâlumunuz. Böyle vakitlerde, hangi birine şükredeceğimizi şaşırırız bazen. İçimizin -haklı olarak- kıpır kıpır olmasının, çoğu kez simamıza, hâl ve tavırlarımıza yansımasına engel olamayız. On bir ay Ramazan’ı ve bir koca sene de baharı beklemenin verdiği heyecan için az bile sayılır...

Ramazan ayının hakkını ‘sultan’ diyerek zaten vermişiz ama ‘bahar’ için de ‘mevsimlerin sultanı’ desek herhalde çok göze batmaz. Ne de olsa kâinat; bir kış boyu, bu mevsimde uyanmayı, yeniden yaratılmayı bekler vaziyetteyken...

Evet, Genç Yorum Dergisi bu ay Ramazan ve bahar coşkusunu beraber kutluyor. Ayların sultanı ‘Ramazan’ ise, mevsimlerin sultanı ‘bahar’ ”diyor.

Genç Yorum ekibi, bahara adım atarken haşir ve Ramazan kapsamında meseleyi şöyle ele aldı:

• Said Yüksekdağ, “Bu bahar bir başka...” yazısıyla, bahar ve Ramazan’ın tevafukundan bahsediyor.

• B. Nur Altınbaş ise ‘’Haşirde bir bahar, her baharda bir haşir saklı’’ diyerek baharı, farklı vecheleriyle anlatıyor.

• Ravzanur Güleçyüz ise baharın, edebiyat ve edebiyatçılar üzerindeki etkisinden bahsediyor.

• Zeynep Asyalı, ‘Bir ayetle bahar gelebilir ruhumuza’ yazısında; baharın ruhumuza açtığı pencerelerin, manevî kış mevsimlerini delen Ramazan’a benzediğinin altını çiziyor.

• Hatice Solak, “Bahar Mi’racı” diyerek, her ibadetin hatta her hareketin bir miracı olacağına dikkat çekiyor.

• İslâm Yaşar ise “Bediüzzaman Baharı”nda, güçlü kalemiyle; Nur talebelerini, zaman çizelgesinde, ‘nesiller’ tabiriyle tasnif ediyor.

• Son kapak yazımız ise Hasan Güneş’ten. “Kur’an baharı” diyerek, kâinatın geçirdiği merhaleler ve mevsimlerdeki yansımalarına; Peygamberimizin (asm), Kur’ân’la yaptığı inkılaba değiniyor.

Kapak yazılarının dışında başka neler var?

• Genç Gündem’de Ayşenur Sözeri bir kez daha Doğu Türkistan gerçeğini gündeme taşıyor.

• Seans Arası’nda ise Şeyda Sultan Zengin, ‘Duygulardan yardım almak’ derken anlam – amaç bulmanın, fikrimizi fiile çevirmekteki gücünden bahsediyor.

• Gezi Yorum’da bu sefer Avrupa’yı 2. kez ‘fetheden’ bir seyyahın müşahadelerine şahit oluyoruz.

• Ekibimizin favorileri köşesinde bu ay, ilgili sayfanın koordinatörü kendi favorilerinden bahsediyor.

• Okuryazar’da ise Feyzanur Elif Okur, ‘Görmezsek ölmeyeceğimiz şeyler listesi’ adlı yazısında, ‘her taşın altındaki karıncaya bakmaya ömrün yetmeyeceğinden’ kendi üslubuyla bahsediyor.

• Farklı Yorum’da bu ay Levent Bilgi, aylaklığın başka bir tanımını yapıyor.

• Keçeli’nin Kitaplığı’nda ise bu ay, kapak sayımızla da uyumlu bir kitap yer alıyor: Wadah Khanfar’dan “İlk Bahar”, “Stratejik devrim ve peygamberliğin temel ilkeleri” başlıkları dikkat çekici...

• Ve, Genç Yorum’un, eskimez son 2 yazısı: Ali Hakkoymaz’dan “Keyfince Lügât” ve Caner Kut’dan “Zihnin Çarkları”

• Son olarak bu ayki şiirlerimiz de şöyle: İbrahim Yasir’den “Anıları anladığımız an” ve Mustafa Gökay’dan “Üstad beni çağırıyor!”

Ramazan, bahar ve bayram neşesini hissederek okuyacağınız bir sayı olmasını temennî ederiz.

Ekrem Donbaloğlu - İstanbul