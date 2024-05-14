Gençler çiftçiliğe teşvik edilmeli

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, gençleri çiftçiliğe yönlendirecek teşvik ve destek paketi ile yeni projelere ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Çelik, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun aldığı kararla her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan günün sembolik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Çiftçilerin yaş ortalamasının yüksek olmasının önemli bir sorun haline geldiğini belirten Çelik, “Kırsalda yaş ortalaması giderek yükseliyor. Bugün itibarıyla 55-60 yaşa dayanmış vaziyette. Onun için özellikle gençlerimizi çiftçiliğe yönlendirecek teşvik ve destek paketleriyle birlikte yeni projelere ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi halde gelecekte bu konuda çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 84

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.