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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İman hizmetinde mazeret olmaz

Sami CEBECİ
15 Temmuz 2026, Çarşamba
Toplum hayatı içinde birçok vazifeleri yapmak durumunda olan bazı insanlar, yapısındaki tembellik ve ihmallerden dolayı mazeret üreterek, yapması gereken işleri aksatırlar. Bu aksamalar ise, nice arızaların doğmasına sebep olur.

Vazifeler içinde en önemli ve en hayatî olanı ise, insanların ebedî hayatlarını kurtarmaya vesile olan iman hizmetleridir. Her insan için cihan saltanatından daha değerli olan bu hizmet asla mazeret kabul etmez. Çünkü, bunun telâfisi çok zordur.

Milletler içinde Türklerin, Alman ve İngilizlerin kendilerine özel ilginç karakterleri vardır. “Türk gibi başla, Alman gibi devam et, İngiliz gibi bitir.” sözü çok anlamlıdır. Bu tespit, Türklerin bir işe büyük bir heyecan ve gayretle başlayıp, belli bir safhadan sonra usanıp bıraktıklarını, Almanların başladığı işte ısrar ve sebatla devam ettiğini, İngilizlerin ise başladığı işi sonuna kadar bitirmeden bırakmadığını ifade eder. Tatbikata bakıldığı zaman, bu tespitlerin bir hayli gerçek olduğu görülür.

Aslında, başladığı işte netice alıncaya kadar sebat ve devam etmek, Müslümanca bir vasıftır. Her işte bu böyle olması lâzım geldiği gibi, iman hizmetlerinde daha çok dikkat edilmesi icap eden bir durumdur. Çünkü, Peygamber Efendimiz (asm), her türlü çile, zahmet ve engellemelere rağmen davasında sonuna kadar sebat ve devam etti ve Cenab-ı Hak da İslâm dinini büyük çapta dünyaya hâkim eyledi.

Sevgili Peygamberimizi (asm) her cihetle örnek alıp takip eden Bediüzzaman Hazretleri de, her türlü takip, tevkif, eza, cefa, hapishaneler ve yirmi bir defa zehirlenmelere rağmen, bütün bunların hiçbirini bir mâzeret olan görmedi ve Risale-i Nur ile yapılan iman davasını zafer ile noktaladı.

07 Temmuz 2026 tarihinde başlayan 36. NATO toplantısı münasebetiyle gelen devlet ve hükümet başkanları, beraberlerinde gelen binlerce bürokratlardan dolayı, Ankara’nın ana caddeleri ve bunlara bağlı ara yolları kapatılmıştı. Hacı Bayram semtindeki Ulus-27 dershanesinde de, Salı günleri benim dersim vardı. Hangi ara yoldan caddeye çıkmak istesek polisler bırakmıyordu. Adeta çaresiz kalmıştık. Beraber olduğum arkadaş ayrılıp evine döndü.

Fakat, yukarıda anlattığım hakikate dayanarak pes etmek istemiyordum. Çünkü, iman hizmeti mazeret kabul etmiyordu. Arabamı eve yakın bir yere park ederek, belediye otobüsünü beklemeye başladım. Bir müddet sonra geldi ve bindik. Baktım, otobüsü de protokol yoluna sokmadılar. Bu sefer, Bağlum üzerinden Ufuk tepe, Sanatoryum, Meteoroloji semtine kadar geldik ve şoför “Son durak! Bundan sonra metro ile gideceksiniz.” dedi. Yeni bir macera başlamıştı ve bu metroya buradan ilk defa binecektim. Diğer yolcularla birlikte metroya bindim. Birkaç durak geçtikten sonra, Dışkapı durağında indim. Fakat, çok az gelen belediye otobüsleri de geçip gidiyorlardı. Ama benim pes etmeye niyetim yoktu. Ulus-27’yi telefonla arayıp öğle namazına yetişemeyeceğimi fakat yolda olduğumu haber verdim. Nihayet bir otobüs durdu ve onunla Ulus’a yakın bir yerde inerek, süratli adımlarla Hacı Bayram Camii’ne yetişmeye çalıştım. Kan ter içinde kalmıştım ama pes etmek yok. Farzın son rekâtında hocaya yetiştim. Sünnetlerini ders yerinde kılmak üzere dershaneye ulaştım. Kardeşler ise, namaz tesbihatını yapıyorlardı. Dersimizi de okuduk. Fakat, o gün benim için tam bir macera olmuştu.

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