Gençlere kulak verelim

Adana’da düzenlenen seminerde konuşan gazetemiz yazarı Sebahattin Yaşar, “Gençleri dinleyip anlamak bu zamanın en büyük meselesidir” dedi.

Yeni Asya sosyal komisyonu mutad faaliyetlerine göre planlanan “Pozitif Gençlik” Semineri, 20 Mart 2022 Pazartesi günü Yeni Asya yazarı Sebahattin Yaşar tarafından icra edildi. Adana Yeni Asya Vakfı Fatih Dersanesi Salonunda, gençlerin yoğun katılım ve ilgisiyle gerçekleşen seminerde öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir dâvânın devamlılığı, o davanın genç nesle aktarılmasıyla doğru orantılıdır. Bu sebeple gençleri dinleyip anlamak, onlara doğru İslamiyeti ve İslamiyete ait doğruluğu yaşanan bir hayat olarak benimsetmek, bu zamanın en büyük dâvâsıdır.

Yeni Asya, yarım asrı aşan hizmet geçmişinde, bunun önemini kavrayıp, iman ve Kur’ân dâvâsının en merkezine gençliğe yönelik çalışmaları yerleştirmiştir. Bu maksatla günahlardan kaçan bir gençlik yetiştirmeyi hedef ittihaz etmiştir.

İçinde bulunduğumuz pandemi şartları içerisinde de, pandemi kurallarını gözardı etmeden, kesintisiz bu çalışma ve gayretler devam etmektedir. İnşallah önümüzdeki süreçte bu yöndeki faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Çalışma ve gayret bizden, muvaffakıyet ise Cenab-ı Hakk’a aittir.

Gençlere ait bu programı takip eden Yeni Asyan’ın 50 yıllık emektarları dahil, yediden- yetmişe, tüm katılımcılar için, son derece istifadeli geçen bu program için, öncelikle yazar Sebahattin Yaşar’a ve iştirak edenlere teşekkür ediyoruz; böyle nice güzel programlarda birlikte olmak duâ ve temennisiyle...

Abdullah Şahin - ADANA