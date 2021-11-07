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7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Kur’an’ı anlamak ve yaşatmak önemli

07 Kasım 2021, Pazar 21:06
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, 290 öğrenci için düzenlenen hafızlık töreninde yaptığı konuşmada, Kur’an ahlakını kazanmak gerektiğine işaret etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, hafızlık konusunda Asr-ı Saadetten alınacak dersler olduğunu, bunun en önemlisinin Kur’ân’ı anlamak ve yaşatmak olduğunu belirtti.

Karslı, Malatya Spor Salonu’nda şehirde hafızlık eğitimi verilen Kur’ân kurslarından mezun olan 290 öğrenci için düzenlenen hafızlık töreninde yaptığı konuşmada, hafızlığın önemine işaret ederek kendinin de 13 yaşında hafız olduğunu anlattı.      

Hafız sayısı kadar eğitimin muhtevasının da önemli olduğuna dikkati çeken Karslı, “Son yıllarda hafızlıkta önemli gelişmeler oluyor, nicel olarak sayısal olarak, işte burada olduğu gibi. Aralık ayının başında kendi memleketim Rize’de 500 civarında hafız icazete dahil oldular. Sayısal olarak artış var. Bu, çok harika bir şey, güzel bir şey. Bütün bu müesseseye, katkı sağlayan hayırsever kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Rabb’im inşallah onların çabalarını ahiret azığı eylesin. Ancak burada tabiî verilen emekler amacına ulaşıyor mu? Bu soruyu kendimize sormamız lâzım.” diye konuştu.      

Prof. Dr. Karslı, şöyle devam etti: “Asr-ı Saadette hafızlık, oradan alacağımız bir ders var. Onlar bize bir ölçü bırakmışlar. O da nedir? Kur’ân’ı anlamak ve yaşatmak. Bakın şimdi böyle kalabalık hafızlar Asr-ı Saadette yoktu. Niye, onlar ne diyorlardı biliyor musunuz, ‘Biz diyorlardı, 3-5 âyet öğrenir, onların uygulamasını yapmadıkça diğer âyetlere geçmezdik.’ Tefsirler bize onların hayatını böyle anlatıyor. Demek ki bu temel amaç bugün eksik gözüküyor, anlamak ve yaşamak... Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bugün hafızlık konusu sadece bir ezberletme çabası olarak gözüküyor, ama bu işi meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum. Bu işin aynı zamanda hafızlık yanında bir değerler eğitimi olduğunu, bir Kur’ân ahlâkı kazanmamız süreci olduğunu asla unutmamamız gerekiyor.”

AA

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