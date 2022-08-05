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5 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Liseliler Konya'da Nurlarla buluştu

05 Ağustos 2022, Cuma 15:08
Türkiye’nin dört bir tarafından Konya’ya gelen lise öğrencileri Risale-i Nur eserleriyle buluştu.

Hasan Tollu - KONYA

Risale-i Nur eserlerinin gençlere tanıtılması ve okutulması amacıyla Konya Yeni Asya okuyucuları tarafından bir hafta süren bir okuma programı düzenlendi. Türkiye’nin dört bir tarafından Konya’ya gelen lise öğrencileri Risale-i Nur eserleriyle buluştu. Birincisinin geçtiğimiz Şubat ayında düzenlendiği Türkiye geneli programın yoğun ilgi görmesi, Konya Yeni Asya okuyucularını harekete geçirdi. Temmuz ayında ikincisi düzenlenen program beklenenin üzerinde ilgi gördü. Program, yaş, sınıf ve sayı sınırlamasına rağmen yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bu da bu tür organizasyonlara olan ihtiyacın derecesini ortaya koydu. Boğucu ve yıpratıcı pandemi sürecinin sona ermesiyle Risale-i Nur’ların dijital ortamlarda devam eden hizmeti nihayet normal seyrine döndü ve özlenen nurlu buluşmalar yeniden gerçekleşmeye başladı. Bu sayede gençler hem okudular hem eğlendiler. Program, Konya Yeni Asya temsilciliği’ni de bünyesinde barındıran Bediüzzaman Külliyesi’nde gerçekleşti.

Risale-i Nur eserleriyle takviye

Çağımızın en büyük hastalığı olan imansızlık ve zaaf-ı iman gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit etmektedir. Türlü türlü ruhi ve bedeni hastalıklara sebep olan imansızlığın vahim neticelerini daha 1900’lü yılların başında öngören Bediüzzaman Said Nursi çare arayışlarının neticelerini Risale-i Nur Külliyatı ile ortaya koymuştur. Bu sayede Yeni Asya okuyucuları gençlerin iman cephelerini çağımızın hakiki bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur eserleriyle takviye etmeyi hedeflemektedir. Programda gençlerin bu zamandaki manevi boşluğunu tam anlamıyla dolduran ve akıllarındaki sorulara ikna edici cevaplar veren Risale-i Nur Külliyatı’nın muhtelif eserleri okundu. Güncel konulardaki problemler üzerine izahların yapıldığı müzakereli dersler de bu eserlerin ne derece önemli ve faydalı olduğunu ortaya koydu.

SÜRPRİZ HEDİYELER VE KATILIM BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Şahsi okumalar, müzakereli dersler ve nihayet eğlenceli gezi ve piknik organizasyonlarıyla unutulmaz bir okuma programı daha sona erdi. Gelecek dönemlerde programın tekrarlanması ümidiyle güzel bir veda atmosferine girildi. Sehavetli Konya Yeni Asya okuyucularının sponsorluğu ile program sonunda programa iştirak eden gençlere sürpriz hediyeler ve katılım belgeleri takdim edildi.

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