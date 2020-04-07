Virüsten korunmak için tabiî yollara başvurarak, mikrop kırıcı karışımlar hazırlayabiliriz.

HABER: Zehra Beşir Örnek

Virüsten korunmak ve tedbir almak için en önemli faktör bağışıklık sistemini güçlü tutmaktır. Ki bu zaten işin % 90’lık kısmı, geriye kalanı ise hijyen sağlamak oluyor. Özellikle kapalı mekânlarda hasta sirkülasyonun fazla olduğu hastane, okul, AVM, toplu taşıma gibi yerlerde bulunmak zorunda olanlar için tedbir almak gerekebilir. Bulunduğumuz ortamı dezenfekte etmek için en çok tavsiye edilen şeylerden biri gümüş suyu.

Kolloidal gümüş suyundaki gümüş iyonları toplamda 650 çeşit bakteri, virüs, mantar ve bir kaç çeşit de parazite karşı, hücrelerinden içeriye girerek oksijensiz bırakmak yoluyla etki edip öldürüyor. Dolayısıyla gümüş suyuna karşı antibiyotik benzer bağışıklık kazanma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu sebeple sık ellenen yerleri dezenfekte etmek önemli bir tedbir olabilir. Çantanızda bulunduracağınız sprey şişeyi el dezenfektanı olarak, dışarıda tuvalet kullanmak zorunda kalırsanız kapak temizleyicisi olarak kullanabilirsiniz. Boğaz kaşıntısı, boğaz ağrısı, hafif bir öksürük ya da burun akıntısı başladıysa hemen bir iki fıs sıkarak, hastalık ilerlemeden tedbir alabilirsiniz. Gümüş suyunu araştırmanızı tavsiye ederim, zira hakkında güzellikleri saymakla bitmeyen çok sayıda makale mevcut.

Antiviral ve antibakteriyel koruma desteği sağlamak için buhurdanlığa hazırladığınız yağlardan 3-4 damla damlatarak ortamı dezenfekte edebilirsiniz. Kalabalık ortamda bulunuyorsanız koku taşlarına veya pamuğa 1-2 damla damlatıp koklayabilirsiniz. Virüslere karşı koruma kalkanı oluşturan antiseptik bir tabiî sprey kullanmak yine alınacak tedbirlerden bir diğeridir. Aromaterapide doz oldukça önemlidir. Uçucu yağlar az miktarda maksimum fayda sağlar.

Antiseptik spray tarifi için:

Cam fısfıslı bir şişeye aldığınız 25 ml lavanta yada adaçayı hidrolatına (bitki suyu), 10 ml aloe vera jel, 5 damla nane, 5 damla çay ağacı, 5 damla okaliptus, 5 damla limon kabuğu uçucu yağını ekleyip güzelce çalkalayın. Sprey şişeyi çantanızda bulundurun, dezenfekte işlemi için kullanabilirsiniz.

Ellerimizi temizlerken kurutmamak için aloe vera jel iyi bir seçenek, yerine aynı oranda bitkisel gliserin de kullanılabilir. 12 yaş üzeri içindir. 6-12 yaş için uçucu yağlar yarı yarıya azaltılmalıdır. Yani 4 damla lavanta, 2’şer damla çay ağacı ve okaliptus uçucu yağları kullanabilirsiniz. 6-12 yaş için okaliptus citrodora tavsiye ediliyor. Daha küçük çocuklar için uçucu yağlar sakıncalı olabilir. 2-6 yaş için formülü 50 ml lavanta hidrolatına 2’şer damla lavanta ve çay ağacı uçucu yağı ile ekleyip kullanabilirsiniz. (oran 1/4 e iniyor) 2 yaş altına uçucu yağ kullanımında doktorunuza danışmak önemlidir. Mutlaka deneme öncesi hassasiyetinizi ölçmek için bileğinizde kullanın.

Uzmanların virüsten korunmak için tavsiyeleri ise şu şekilde;

• Ellerimizi su ve sabunla en az 20-30 sn sık yıkamak,

• Ellerimiz temiz değilse bilhassa dışarıda yüz, göz, burun ve ağız bölgelerine yani mukozalara dokunmaktan kaçınmak,

• Öksürük vs halinde ağzı kolla veya peçete ile kapatmak,

• Burnu sık sık temizlemek (nasal spray),

• Antiviral ve bağışıklık güçlendirici gıdalar tüketmek; çiğ sarımsak, kekik, zencefil, fermente gıdalar, ceviz, nar, yeşil çay, elma sirkesi ve tıbbî mantarlar (shiitake, maitake, reishi, cordyceps, turkeytail)

• Antioksidan yüklü meyve ve sebzeler tüketmek,

• Bağışıklık destekleyici olarak kemik suyu içmek,

• Basit şekerlerden uzak durmak,

• Günlük temiz hava ve orta düzey egzersiz yapmak (immün fonksiyonları arttırıyor),

• İyi ve yeterli uyumak (İmmüniteyi, beyaz kan hücrelerini arttırıyor),

• Stresi azaltmak, stres durumunda bağışıklık zayıflar.

• Eğer özel ‘respiratör maske’ değilse standart maskeler ağzı ve burnu tam kaplamadığı için tam koruyuculuk sağlamıyor. Bunlar sadece hasta kişinin öksürük vs ile diğer kişilere bulaştırmasını engelliyor.

Yararlanılan Kaynaklar:

Jim Powell'ın Science Digest adlı makalesi

https://healthykidshappykids.com/2020/02/27/coronavirus-covid-19/mer

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/02/04/novel-coronavirus.aspx

https://www.thepaleomom.com/natural-approaches-to-cold-flu-season

eczacininsesi.com

Not: Bizim Aile Dergisi Nisan sayısından alınmıştır.