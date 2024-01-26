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26 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Öğrencilerden Ankara büromuza ziyaret

26 Ocak 2024, Cuma 14:06
Ankara’da değişik ilk, ortaöğretim ve liselerde okuyan 20’ye yakın öğrenci Gazetemizin Ankara Temsilciliğini ziyaret etti.

KENAN KAYA - ANKARA

Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın 54 senedir yaptığı yayınlar ile kitap neşriyatımız, Genç Yorum, Bizim Aile, Can Kardeş ve Köprü dergileri hakkında bilgiler verilen öğrencilere kabiliyetleri ölçüsünde makale, haber, fotoğraf alanları ile pazarlama ve abone konularında bilgi verilerek öğrencilere gazetemizi tanıtan broşür ve tanıdım dergilerinden hediye edildi.

Ankara Büromuzun faaliyetleri anlatan Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara, öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, büyük şevke medar olan ziyaretlerin bundan sonra da tekrarlanması temennisinde bulunuldu.

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