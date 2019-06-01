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1 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Ramazan nasıl geçti?

01 Haziran 2019, Cumartesi 01:33
On bir aya sultan olan Ramazan ayı, Türkiye’nin dört bir yanında bereketli ve maneviyatlı geçiyor. Ramazan’ın son günleri yaklaşırken, gençlere “Ramazan nasıl geçti?” diye sorduk.

Havva Aslan – Ağrı: Kim bilir kaç kişinin kurtuluş vesilesi, Cennet piyangosu, ahiret vagonu oldu Ramazan. Bu yüzden Ramazan’ın diğer adı Rahmet, Rahman’dan bize gelen Rahmet ve birbirimize Merhametti. Sabrın en lezzetli hali, Rıza-i İlâhiye için yüzdeki en tatlı tebessüm ve en içten selâmlaşmadır Ramazan,  zenginin, fakirin aynı sofrada oturup aynı yemeği yemesidir Ramazan. Bereketin Rahmetin ve Sabrın yağarcasına semadan indiği ayın adı Ramazan. Cenab-ı Hak, bunca güzelliğin kurtuluşumuza vesile olacağı bu ayda el ele verip Üstadımızın arkasından, Reyyan kapısından girmeyi nasip etsin.

Nurefşan Tuna - İstanbul: Ramazan dershanede geçen talebelik yıllarıma tevafuk ettiğinden benim için bol bereketli bir ay oldu. Bu mübarek ayın en güzel yaşandığı İstanbul’da olmak, hele de şu maneviyatının yüksekliğini her dâim hissettiğim semtte bu aydan nasiplenmiş ömür dakikalarımı geçirmek, benim için paha biçilemezdi. Bu ayın bereket ve rahmeti bütün ömrümüzü kuşatsın inşaallah.

Ramazan hiç bitmese

 

Şüheda Kale - İzmir: On iki ay içinde mühim bir fırsattır Ramazan. Biz de İzmir medrese talebeleri olarak bu fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Geceleri uyumadık; müzakereli dersler, okumalar, Kur’ân hatimleri ile ihya ettik. Gündüzlerimizi de aynı şekilde geçirdik. Sanki bir günde iki gün yaşıyor gibiydik. Çünkü Ramazan bereketti, bu da onun numunesiydi. Duânın tesirini bu ayda daha fazla hissettik. Aklımızdan geçenler önümüze bir bir gelmişti. Elhamdülillah Ramazan’ı bizlere veren Rabbim’e..

Müslümanları buluşturdu

Rana Dudu İşler - Hatay: Akreple yelkovanın zorlu yarışında akıp giden bir hayat... Biz bu hayatta en çok uyku ve yemek kısmını severiz, ama saat gecenin üçü olmasına rağmen pencerelerden huzur veren bir ışık süzülüyor. Uykumuzdan vazgeçtiğiniz yetmiyor, güneşin batışına kadar yemeyip içmiyoruz. İşte ben bu mübarek ayın kudretine meftunum. Her şey bir yana uykuya direnen gözlerimiz, iftar vaktinin tatlı telâşesi ve insanların bu İlâhî emri kucaklaması bir yana..

Ayşenur Akay - Mardin: Ramazan kalbimin ve ruhumun tövbe, istiğfar, maddî ve manevî riyazetle arındığı, hayatımın bundan sonraki kısmının yeni bir başlangıcı olan kudsî bir ay benim için. Misafirimiz olan bu güzel ay çok hızlı gelip geçti. Kıymetini takdir edebildik mi bilemiyorum. Ama çok güzel şeylere vesile oldu. İnşallah bundan sonraki her bir anımız Ramazan kıymetinde olur diye Rabbimden niyaz ediyorum.

Fethiye Akay – Şanlıurfa: Ramazan’ın her geçen yıl öne gelmesi sebebiyle bu sene okul ve sınav dönemine denk geldi. Yaz aylarındaki Ramazanlara oranla (sınavlar bizi biraz zorlasa da) daha güzel geçti. Havalar sıcak olmasına rağmen Ramazan’ın öyle bir ruhu var ki, hissettiğimiz susuzluk dahi lezzet veriyor insana. Her Ramazan “keşke Ramazan hiç bitmese” diyor insan. Nimetleri şükür için istemenin mahiyetini daha çok idrak ediyoruz. Normalde yemek yemede, hisleri kullanmada müsrif olduğumuzu Ramazan’da çok daha iyi anlıyoruz. Hep denir ya Hac ibadeti döndükten sonra başlar diye. Ramazan için de öyle. Ramazan’ın bu ulvî ruhunu hayatımıza yansıtabiliriz inşaallah. Herkesin Ramazan Bayramını tebrik ve duâ ediyorum.

Şeyda Sultan Zengin – Adana: Ramazan, 11 aya nisbeten koşturmacalı geçiyor çok şükür. Zira insanî bağlar sağlamlaştırılıyor, komşu hakkı gözetiliyor, fakirin hakkı veriliyor. Hayatımızın ortasına koyulan rızkın kimin eliyle verildiğini, esasen rızkın sebze meyvelerle sınırlandırılamayacağını anlıyor insan. Nefis ve zihin terbiyesinde bir öncüdür Ramazan. Zira girdiğimiz küçük itikâflarda dünyalık hiçbir şey düşünmemeye çalışıyorsun ve bu ciddî bir zihin terbiyesi gerektiriyor. Kısaca Ramazan terbiye odaklı ve rızkın her türlüsüne şükür odaklı geçti.

Süreyya Nur - Hatay: Bazı fırsatlar vardır bir anda gelip giden. Ramazan ayı da bir fırsattı bizim için. Ramazana merhaba derken bir de baktık elveda diyoruz... Dakikası bir gün, saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-ü baki gibi büyük bir fırsat... Böyle güzel bir fırsatı inşaallah en iyi şekilde değerlendirmişizdir.

Rukiye Sağman - Hatay: Birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği teravihiyle camilerde, sahuruyla gecenin bir vakti ve iftarıyla akşam vakti aynı saatlerde bütün Müslümanları buluşturan huzur dolu bir aydı.

 

 

 

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