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15 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Terme'de Nurlu program

15 Temmuz 2022, Cuma
Okulların tatile girmesiyle birçok mahalde okuma programları büyük bir şevk ile tertip ediliyor. Nevsehirli genc Saidler de Samsun'un Terme ilcesinde Risale-i Nurları okumak, tefekkür etmek ve helal dairede teneffüs etmek üzere yola çıktılar.

Eren Okur - NEVŞEHİR

Okulların tatile girmesiyle birçok mahalde okuma programları büyük bir şevk ile tertip ediliyor. Nevsehirli genc Saidler de Samsun'un Terme ilcesinde Risale-i Nurları okumak, tefekkür etmek ve helal dairede teneffüs etmek üzere yola çıktılar. Sekiz gün devam eden programda cemaatle kılınan namazların ardından tesbihatlar, namaz dersleri, müzakereli dersler, ilmihal dersleri, sual cevap fasılları ile ruh ve akillar Nurlarla mesgul olup, zihin ve dimağlar temizlendi, güzelleşti. 

Programda gencleri yalnız bırakmayan Şemseddin abi, ahirzaman alametleri hususunda arastırmalarını sundu, gençler istifade ettiler. Hergün teneffüs vaktinde denize girmeyi planlanırken, hava şartlarından dolayı ancak iki gün girilebildi. Ekibimiz Terme' den memnun ve mutlu bir şekilde ayrılırken, Samsun ve Terme Yeni Asya okuyucularına ve hanesini tahsis eden Şemseddin abi ve eşi Fahriye ablaya çok teşekkür ettiler. Programa katılan kardeşlerimizden bazılarının hissiyatı şöyle:

Arif Said: Gayet istifadeli bir program olduğunu düşünüyorum. Bazı meselelerde ağabeylerle birlikte konuyu en ince ayrıntısına kadar öğrendik. Verilen bilgilerden istifade ettik.. Böyle güzel programa evini bizlere açıp destek olduğu için tüm arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ederim.

Mehmet Fatih: Çok şükür Risaleleri okuyordum, ama tam anlamıyordum. Program sayesinde inşaallah daha iyi idrak etmiş oldum. Namazlar yönüyle de çok iyi oldu. Her vakti cemaatle kılıp ardına tesbihatımızı yapmış olduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, inşallah devamı gelir. 

Zübeyir Talha: Bu benim büyüklerle katıldığım ilk program. Çok güzel geçti. Mutluydum. Orda okumalar yaptık, 5 vakit namazımızı kıldık. Bir hafta kaldık ve evimize döndük.  Ahmet Enes: Program genel olarak güzeldi benim için çok yararlı faydalı bir program oldu emeği geçen herkese teşekkürler.  

Bekir Berk: İlk kez bir programda bu kadar mutlu oldum. Bu programda neler yaptınız derseniz; namaz, okuma ve birçok güzel bilgiler öğrendim. Bu program sayesinde insanın bu dünyada misafir olarak yaşadığını öğrendim. Bir hafta sonunda programdan ayrılırken çok üzüldüm. Yine böyle programlar olursa sevinirim.  

Yiğit Efe: Çok verimli geçti benim için Yeni Asya'ya olan bağlılığımı ve Risale-i Nurlara olan ilgimi arttırdı. Ayrıca bir çok eksik yönlerimi tamamladığımı düşünüyorum.

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