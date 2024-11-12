GÜNDEMİ “EBEDÎ GENÇLİK” OLANLARIN DERGİSİ GENÇ YORUM, 2024 YILI KASIM SAYISINDA “VE İNSAN KONUŞTU” BAŞLIĞIYLA OKURLARIYLA BULUŞUYOR.

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Genç Yorum ekibi, bu ay dillerin çeşitliliğine ve farklılıklarına rağmen ortak bir noktada buluşmanın yollarını gösteriyor. Kâinattaki mevcudatın farklı lisanları gibi, dünya misafirhanesinin en mükerrem misafiri olan insan da insanlık tarihi boyunca farklı dillerle konuşmuş. Ancak bütün bu farklılıklar, İslam kültürü ile birleştirilmiş ve insanlığın ortak bir lisanı oluşmuş. Kâinatın Hâlık’ı insanla bu lisan ile konuşmuş, insan da Hâlık’ın binlerce lisanla konuşan bir eseri haline gelmiş.

Bu sayıda Genç Yorum, geçmişin değerlerini geleceğe taşıyacak, lisanımızı ve kültürümüzü muhafaza edecek olan Risale-i Nur’un dil zenginliğine bir parça ışık tutmaya çalışıyor. İnsanların konuştuğu farklı dillerden, mevcudatın konuşmalarına ve kâinat kitabının lisanını anlamaya kadar bir kapı aralıyor. Bunca farklılığa rağmen ortak bir lisan ve müşterek bir kültürde buluşulabileceğini gösteriyor.

Dilin birçok özelliğinin nazara verildiği bu sayıda kapak yazıları şu şekilde:

Sena Doğruer: “Tevhidi Anlatan Bir Numûne”

Şebnem Zengin: “Dil ve Kültürün Dansı: Üzümlü Kekler ve Şapşik Baka’lar”

Ahmet Dursun: “Öze Dönüşün Yolu: Risale-i Nur’un Dili”

İbrahim özdabak: Karikatür sayfasında, dillerin çeşitlenmesi konusunda anlatılan Babil Kulesi’ne farklı bir yorum getiriyor.

Feyzanur Elif Okur: “Yabancı Dil, Yabancı Değil”

Abdullah Bayraklılar: “Herkesin Kendine Ait Bir Evreni Var”

İslam Yaşar: “Kamus Namustur”

Osman Yiğit: “Risale-i Nur Şehrinde Konuşulan Lisan”

Başka neler var?

Bu sayıda dergi ikibinden Ayşenur Özkan hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Fikir Bahçesi’nde M. Said Zeki, sizleri bir potpori ile karşılıyor. Şiir sayfasında Zeynep Kırmızıkaya’nın bir şiiri var. Eskimez Yazı köşesinde Emine Sultan Çakır’ın “Küçücük Memurlar, İncecik Askerler” yazısı, tarihe mal olmuş karıncalar hakkında bilgiler veriyor.

Anlamlı Yorum sayfasında Enes Uyar’ın “Farklı Dillerin Aynı Amaca Hizmeti” yazısı yer alıyor. Genç Gündem’de Ayşenur Sözeri’nin “Siyaset Dilinin Topluma Yansıması: Vatan Haini” başlıklı yazısı dikkat çekiyor.

Seans Arasında, Şeyda Sultan Zengin “Her Şey Psikoloji ile Çözülmez” diyor. Farklı Yorum’da Bilal Bozkurt “Kişi Sevdiğiyle Beraberdir” derken, ayrı kalınamayacak

bir mahbubdan haber veriyor. Kısa Yorum’da ise Mesut Fırat’ın “Hiç Sorulur Mu” ve Tuba Türkan’ın “Beyaz Kefenin Altında” adlı şiirleri bulunuyor. Keçelinin Kitaplığı’nda Ayşenur Sözeri, Zahide Tuba Kor’un “Tuz ve Taş Üstünde” kitabını tanıtırken “Altını Çizdiklerim” köşesinde kitaptan pasajlar paylaşıyor.

Muhammed Melikşah Okur, “Okur-Çizer” köşesinde yazıp çizdiklerini okumaya ve bir müzikali seyretmeye davet ediyor. Gezi-Yorum’da Şebnem Zengin “Şifa ve Mana Kenti: Bursa”da gezdirecek.

Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügat’te “Çocukça Şeyler” yazısıyla; Zihin Çarkları’nda Caner Kut “Edebiyat” yazısıyla sizlerle olacak.

GENÇ YORUM - EKREM DONBALOĞLU