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18 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Madde bağımlılığı tehdidi büyüyor

18 Nisan 2025, Cuma 00:18
TİCARET VE ADALET BAKANLIKLARININ VERİLERİNE GÖRE, 2024’TE UYUŞTURUCUYA İLİŞKİN 365 BİNİ AŞKIN DAVA AÇILDI. 24 TONUN ÜZERİNDE MADDE ELE GEÇİRİLDİ. BAŞLAMA YAŞI 14’E DÜŞTÜ.

Kumar, uyuşturucu bağımlılığını geçti

 

KULLANIM YAYGIN, MÜCADELE YETERSİZ

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında uyuşturucu bulundurmak veya kullanmak suçlarından 292 bin 982, uyuşturucu ticareti ve imalatından ise 67 bin 474 dosya açıldı. Bu suçlar kapsamında 82 bin 94 kişi, uyuşturucu bulundurmak ya da kullanmaktan, 34 bin 447 kişi ise ticaret suçundan hüküm giydi. Ticaret Bakanlığı 2024 verilerini “tarihin en yüksek olay ve yakalama miktarı” olarak duyurdu.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINACAK

CHP konunun TBMM gündemine taşınmasını istedi. Hazırlanan araştırma önergesinde, Türkiye’nin bazı sentetik uyuşturucularda dünya genelinde ilk sıralarda yer aldığına dikkat çekildi. BM Uyuşturucu ve Suç Dairesi’nin 2024 raporuna da atıfta bulunulan önergede, Anayasa’nın 58. maddesi hatırlatılarak, devletin gençleri kötü alışkanlıklardan koruma yükümlülüğü vurgulandı.

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Madde bağımlılığı tehdidi büyüyor

Ticaret Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılında 24,3 ton uyuşturucu yakalandı, uyuşturucu dosyası 366 bine dayandı.

Mücadelede yaşanan zafiyet nedeniyle baronlar ve karteller için âdeta bulunmaz ülke konumuna gelen Türkiye’deki uyuşturucu batağı, her geçen yıl daha da derinleşiyor. Ticaret ve Adalet Bakanlıklarının verilerine göre, 2024’te uyuşturucuya ilişkin 365 bini aşkın dava açıldı, 24 tonun üzerinde madde ele geçirildi. Başlama yaşının 14’e düştüğüne dikkat çeken CHP, kapsamlı önlem ve Meclis araştırması talep etti.

Kullanım yaygın, mücadele yetersiz

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında uyuşturucu bulundurmak veya kullanmak suçlarından 292 bin 982, uyuşturucu ticaretî ve imalatından ise 67 bin 474 dosya açıldı. BirGün’de yer alan habere göre, bu suçlar kapsamında 82 bin 94 kişi, uyuşturucu bulundurmak ya da kullanmaktan, 34 bin 447 kişi ise ticaret suçundan hüküm giydi.

Soru önergesi verildi

Türkiye’de gideren artan uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle etkin mücadele edilmesi amacıyla Meclis Araştırma Önergesi de verildi. CHP Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu imzasıyla TBMM Başkanlığı’na verilen önergede, Türkiye’nin bazı sentetik uyuşturucuların en yoğun bulunduğu ülke olduğunu kayda geçiren BM Uyuşturucu ve Suç Dairesi’nin 2024 Dünya Uyuşturucu Raporu’na da atıf yapıldı.

Haber Merkezi

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