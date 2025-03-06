Mersin Emniyeti uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Mersin polisinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından basın ve kamuoyuna yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: “Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlilerimizce madde bağımlılığı ile mücadele alanında Narko yetişkin ve ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi faaliyetlerini sürdürüyor. Proje kapsamında uyuşturucu kullanımı ile bağımlılığı, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda bilgilendirme yapıldı. İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunan; Muhtelif kademe okullarda idarecilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize, Halk Eğitim Merkezi Kurs Noktalarında vatandaşlarımıza, Aile Destek Merkezi ve Sosyal dayanışma Merkezleri ile İl Müftülüğüne bağlı Kur’ân Kurslarında anne ve anne adaylarımıza, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bulunan personellere Narko rehber eğitimleriyle birlikte toplamda 6615 katılımcıyla bir araya gelindi” Mersin - Hasan Enecik

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