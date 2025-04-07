Spor yap sağlıklı kal - Genç Yorum Nisan 2025 sayısı sizlerle

Günümüzde, insanın bedenini tanıması ve gösterdiği ilgi tarihin zirvesinde. Genç Yorum Nisan sayısı, “Spor” kapak konusuyla çıktı.

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Bir önceki ayın başında büyük bir sevinçle karşıladığımız Ramazan serüvenimizi, hüzünle ve “Seneye yine gel!” diyerek tamamlamış bulunuyoruz.

Genç Yorum Nisan sayısı, “Ramazan bitsin, başlarız yaa” dediğimiz kritik bir meseleyi ele alıyor: Spor. Günümüzde; insanın bedenini tanıması ve gösterdiği ilgi, internet içeriklerinden de anlayabileceğimiz üzere, tarihin zirvesinde. Doktorlar, fiziksel antrenörler, diyetisyenler, amatörler sanki ‘yiyip içip spor yapıyor’ gibi bir hava var. Madem spor bu aralar hiç olmadığı kadar moda oldu, Genç Yorum ekibi de sizin için spor konusunu ele aldı. Keyifli okumalar dileriz:

- Bahadır Yılmaz, İslâm ve Spor: “Sağlıklı nesiller için bir rehber” başlıklı yazısında ‘riyâzet ve spor’ kelimeleri çerçevesinde, ruha tesir eden bir faaliyetin gerekliliğinden bahsediyor.

- Nurefşan Bulut ise bir uzman gözüyle, hareket gruplarını ve besin ihtiyaçlarını tasnif ediyor. “Spor ve Beslenme: Hangi gruptasın?” yazısıyla diyet için, önemli bilgiler aktarıyor.

- Muhammed Said Arslan, sünnet dahilinde spora göz atıyor.

- Mustafa Gönüllü ise “Sporla sosyalleşen insan” yazısında; sporun, aslında kendine bir vakit ayırma olduğundan bahisediyor.

- Ekrem Donbaloğlu, perspektifi biraz hayal âlemine kaydırarak ucu hayallerimizin gittiği yere kadar olan bir sahaya parmak basıyor.

- Abdullah Özgün ise “Spor filmleri” yazısında, unutulmazlar listesine giren 3 spor filminin tahlilini yapıyor.

- Cenk Çalık, “Hikmetli bir faaliyet” başlıklı yazısında, peygamberimizin (asm) takdir ve tasdik ettiği sporlara değiniyor.

- Son kapak yazımız Levent Bilgi’den, “Spor sadece spor değildir”. Aslında bu yazı, bir kitabın da kritiği...

- Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır, “Radyolu Günler” yazısında, FM radyodan podcastlere bir zihin akışı yaparken aynı zamanda da bir sahabenin hayatını aktarıyor.

- Gezi Yorum’da bu ay Şebnem Zengin Japonya’yı, yemek kültürü üzerinden anlatıyor. “Bir Müslüman’ın Japonya günlüğü” yazısı, okurken damağınızda kültürel bir tat bırakıyor.

- Ekibimizin favorilerinde bu ay konuğumuz, Dr. Nurseda Yaşar. Ekibin diğer üyelerinden farklı olarak favorilerinin arasına mekân ve internet sitesi koyan yazar, güzel önerilerle geliyor.

- Genç Gündem’de Ayşenur Sözeri, Filistin’in son vaziyetini ele alıyor.

- Okuryazar’da Feyzanur Elif Okur, bu sefer çizdiği resimlerle öğrencilerinin gündeminde.

- Farklı Yorum’da Taha Tezer, “Zirveye giden yoldaki emanet” başlıklı yazısıyla, dikkati ‘sağlık ve boş vakit’ nimetlerine çekiyor.

- Keçeli’nin Kitaplığı’nda ise söz yine Abdullah Özgün’ün. Frederic Gros’dan “Yürümenin felsefesi” kitabını ele alan yazar, kitaptan altını çizdiklerini paylaşıyor.

- Yine bir Genç Yorum klasiği ile dergimizi bu ay da hitama erdirelim. Caner Kut’dan Zihnin Çarkları, bu sefer ‘enerjinin’ peşinde. Keyf’ince Lügât’ta ise Ali Hakkoymaz, her zamanki imza üslubuyla edebiyatı ele alıyor.

Gün içinde çayınızı kahvenizi yudumlarken Nisan sayısını beğenerek okumanız dileğiyle.

EKREM DONBALOĞLU - YENİ ASYA