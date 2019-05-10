"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: 81 İli gezip AB'yi anlatmak istiyorum

10 Mayıs 2019, Cuma 14:18
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, birliğe katılım sürecinde Türkiye'ye AB'yi anlatarak insanlarla temasta kalmanın önemli olduğunu ve 81 ili ziyaret etmeyi arzuladığını vurgulayarak, "Şimdiye kadar 2,5 yılda 81 ilden 35'ini ziyaret edebildim ancak elimden geldiği kadar ziyaretlere devam edeceğim ve mümkün olduğu kadar çok şehri ziyaret edeceğim." dedi.

Ankara'daki görevi yaklaşık 2,5 yıl önce başlayan Berger ve eşi Marilena Georgiadou Berger, ramazana denk gelen 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle ay boyunca düzenlenen kutlama ve iftar etkinliklerini, Türkiye ve AB'yi yakınlaştıran noktaları ve Türkiye'ye dair izlenimlerini büyükelçilik konutunda değerlendirdi.

Avrupa Günü'nde AB'nin tarihinin, neden AB'nin kurulmasına ihtiyaç duyulduğunun hatırlandığına dikkati çeken Berger, İkinci Dünya Savaşı'ndan 5 yıl bir gün sonra o dönemin Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın, Avrupa'da ülkelerin gelecekte birbirine karşı savaşmasının önüne geçmek için bir yapı ortaya koyduğunu hatırlattı.

Schuman'ın, o dönem savaş için gerekli enerji kaynağı kömürün ve silah yapımı gerekli ham madde olan demirin ülkeler üstü bir birliğin kontrolü altına girmesini önerdiğini belirten Berger, bunun Avrupa topluluklarının AB'ye dönüşümü ve bin yıllık Avrupa savaşlarının sonu olduğunu vurguladı.

Bugün dünyanın, ülkelerin tek başına mücadele edemeyeceği iklim değişikliğinden göçe ve siber suçlara kadar geniş bir yelpazede büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Berger, bu sorunların bazılarının ancak bütün Avrupa ülkelerinin bir araya gelmesiyle üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Berger, faal toplumlar ve yönetimler, işleyen bir ekonomi ve toplumsal refah, hukukun ve demokrasinin üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi toplumsal değerlerinin Türkiye ve AB'yi birleştirdiğini belirtti.

"Avrupa Günü'nü iftar programları ile kutlamaktan çok mutluyuz"

Bu yıl 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamalarının ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle AB Türkiye Delegasyonu AB Bilgi Merkezlerinin mayıs boyunca 18 ilde düzenleyeceği iftar programlarına işaret eden Berger, "Avrupa Günü sevinçli bir gün. Ramazan da neşeli etkinlikleri içeriyor. Bu nedenle Avrupa Günü'nü iftar programları düzenleyerek kutlamaktan çok mutluyuz. İnsanları, toplulukları Avrupa Delegasyonu ile bir araya getirebiliriz." dedi.

İnsanlarla temasta kalmanın önemli olduğunun altını çizen Berger, 2,5 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde AB ile Türkiye arasında çok fazla yanlış anlaşılma olduğunu düşündüğünü aktardı. Berger, "Buraya görevlendirilmemle birlikte, Ankara'da yaşayarak ancak Türkiye genelinde seyahat ederek insanların ne düşündüğünü, ne hissettiğini onlardan duymanın, onlarla etkileşime geçerek AB'nin ne olduğunu ve AB'nin ne düşündüğünü onlara anlatmanın önemli olduğunu düşündüm. Nihayetinde Türkiye, Türk halkı AB diye adlandırılan bir kuruluşa dahil olmak istiyor ve onlara katılmak istedikleri birliği anlatmak çok önemli." diye konuştu.

"2,5 yılda 81 ilden 35'ini ziyaret edebildim"

"Buraya geldiğimde Türkiye'deki 81 ilin hepsini ziyaret etmeyi planladım ancak şimdi görüyorum ki, bu biraz iddialı bir planmış. Şimdiye kadar 2,5 yılda 81 ilden 35'ini ziyaret edebildim. Ancak elimden geldiği kadar ziyaretlere devam edeceğim ve mümkün olduğu kadar çok şehri ziyaret edeceğim. Şimdiye kadar Türkiye genelindeki ziyaretlerimiz için 117 bin kilometre uçuş gerçekleştirmişiz ancak Türkiye büyük bir ülke ve bir şehirden diğerine bazen birden çok kez gidiyorsunuz, hep uçuşta, havadasınız. Bu da Türkiye'nin güzelliği. Türkiye büyük ve çeşitlilikleri barındıran bir ülke, bir ucundan diğerine bambaşka şeyler görüyor, bambaşka şeyler tadabiliyorsunuz. Farklı insanlar, farklı bir doğaya sahipsiniz. Bu da, burada görevli olmanın güzelliği."

Ziyaret ettiği şehirlerden birini diğerinden ayıramayacağını belirten Berger, "Her şehir size farklı bir çeşitlilik sunuyor. Karadeniz'de, Akdeniz'de ya da başka bir yerde olsun nereye gidersiniz gidin hepsi çok göz alıcı. Türkiye, çeşitliliğini korumak konusunda çok başarılı. Bu da Türkiye'yi bir anlamda Avrupalı yapan bir özellik çünkü AB'nin sloganı da, 'Çeşitlilikte Birlik'tir. Biz de, Türkiye'nin çok iyi şekilde başardığı gibi, kültürel arka planı görmek ve muhafaza etmek istiyoruz. " diye konuştu.

AA

Etiketler: AB
Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kılıçlı hutbe geleneği devam ediyor

    Yıldırım'dan köprüden yasak geçiş cezaları ile ilgili açıklama

    Avrupa Konseyi'nden heyet İstanbul seçimlerini izlemeye geliyor

    AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: 81 İli gezip AB'yi anlatmak istiyorum

    Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

    Çin: ABD'nin gümrük tarifesine karşı önlem almak zorunda kalacağız

    Filistin'liler Mescid-i Aksa'da ilk cuma namazını kılmak için yollarda

    Haftasonu yağmur bekleniyor

    İngiltere 1800'den bu yana elektrik enerjisi için bir hafta kömür kullanmadı

    Fındık ihracatında İtalya birinci

    ABD ve müttefiklerinden Güney Çin Denizi'nde tatbikat

    Türkiye Emekliler Derneği: Emekli ikramiyeleri en az yüzde 26 artırılsın

    Japonya'da 6,3 şiddetinde deprem

    Hırka-i Şerif ramazan boyunca ziyarete açıldı

    Diyarbakır'da 11 muhtar görevden alındı, yerlerine kayyum atandı

    Iğdır'da terör saldırısı: 1 asker şehit oldu

    İmamoğlu: İBB'de yapılan israfları paylaşacağız

    Tunceli'de yapılan operasyonda aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İmamoğlu’nun oyları artacak
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahkeme zabıtlarından savunmalarımız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ders verme zamanı
    Cevher İLHAN

    Türkiye’ye kaybettirdi...
    Genel

    Sahurda ne yemeli?
    Şemseddin ÇAKIR

    Kabir hayatı
    Genel

    Ekonomi daralacak
    Genel

    AB sürecini hızlandıralım
    Risale-i Nur'dan

    Orucu bütün duygulara tutturmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.