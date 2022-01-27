DP Körfez Kongresi’nde Yeni Asya standı

Demokrat Parti Körfez 8. Olağan Kongresi ve İlçe seçimleri 23 Ocak Pazar günü gerçekleştirildi.

Yeniasya Gazetesi Kocaeli Temsilciliği seçimin olduğu Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde stand açıp Yeni Asya Gazetesi’nin ve özellikle demokrasi temalı yayınlarının tanıtımı yaptı. Körfez Neşriyat sorumlusu Mustafa Yılmaz, izlenimlerini şu şekilde paylaştı:

“Kocaeli/İzmit neşriyat görevlileri olarak DP Körfez İlçe 8. Olağan Kongresi gününde standımızı açtık. Beyaz rahmetin de bol, bol yağdırıldığı, yoğun katılımlı günde standımız çok ilgi gördü. Program öncesinde İstanbul Yeni Asya’dan istediğimiz gazeteleri katılanlara takdim ettik. Kişilerin ve isimlerin değil, Demokrat misyonunun destekçisi olan gazetemizi bu vesileyle daha iyi tanımak fırsatı bulan Demokrat kardeşler hemen abone oldular. Bizim de onlara Genel başkan Sayın Gültekin Uysal dahil tüm DP’lilere ‘Sizler siyaset yoluyla yayınlarımızı tanıtarak, bizler de neşriyatımızda Demokratlık ve Demokrasi sisteminin geçmişte yapılanlar ve yapılması gerekenleri nazarlara sunarak, ülkemizin bir an önce her bireyin görüşünü özgürce ifade edebileceği, vatandaşların refah seviyesinin düzelebileceği politikaların yapılması arzumuzdur’ temennisinde bulunduk.”