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24 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Çalışanlar stresli

24 Aralık 2021, Cuma 17:42
Yapılan araştırmaya göre, çalışanların yüzde 62’si son bir yıldır kendisini daha stresli hissediyor, yüzde 26’sı işe odaklanmakta güçlük çekiyor.

Y kuşağı, her iki konuda da X kuşağına kıyasla daha fazla zorluk yaşıyor. Stres seviyesi azalan kadınların oranı ise erkekleri geçiyor. Covid-19 ile birlikte sağlık endişesinin yanı sıra dünya genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler işsiz kalma riskini beraberinde getirdi. Uzaktan çalışma ile birlikte değişen mesai kavramı ve sürekli evde olma hali de çalışanları etkiledi. Yeni Nesil Çalışan Esenliği Platformu Wellbees’in, Etki Yatırımı Platformu’nun (Etkiyap) katkısıyla hazırladığı “Esenlik Programlarının Çalışan Esenliğindeki Yeri” başlıklı araştırma, çalışanların yaşadıkları değişimi gözler önüne serdi. 

Araştırmaya Türkiye genelindeki 8 şehirde farklı sektörlerde faaliyet gösteren 10 şirketten bin 178 çalışan katıldı. Ağırlıklı olarak 25-40 yaş (Y kuşağı) ile 41-56 yaş (X kuşağı) arası çalışanların yer aldığı araştırmada, çalışanların son 1 yılı değerlendirildi. Anketten bazı değerlendirmeler şöyle:

Y KUŞAĞI DAHA FAZLA STRES YAŞIYOR

“Ankete katılanların yüzde 62’si son bir yıl içinde streslerinin arttığını ifade etti. Stres seviyesinde artış yaşayan kadın ve erkek çalışanlar arasında sayısal olarak fark bulunmazken, stres seviyesinin düştüğünü belirten kadın çalışanların oranı yüzde 18, erkeklerin oranı ise yüzde 11 oldu.”

TÜRKİYE DIŞINDA DA SONUÇLAR BENZER

“Kuşaklar arasındaki farka bakıldığında ise yurt dışında yapılan araştırmalara benzer bir sonuçla Y kuşağının son bir yılı X kuşağına kıyasla daha stresli geçirdiği görüldü. Çalışmada bu durumun başlıca sebepleri; Y kuşağının hem kendilerinin hem de yaşça büyüklerinin sağlığı için endişelenmeleri ve kariyer planı yaparken işleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaları olarak ifade edildi.” 

Etiketler: çalışan, stres
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