Ankara Valiliğinden 'sonik patlama' uyarısı

Ankara'da yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Mürted Hava Meydan Komutanlığında F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı, bu nedenle vatandaşların paniğe kapılmaması uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliğinden, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ tarafından yarın saat 10.00-11.00 saatleri arasında Mürted Hava Meydan Komutanlığında gerçekleştirilecek F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı, vatandaşların bu nedenle paniğe kapılmaması uyarısında bulunuldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ tarafından 30 Nisan Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında 4E çalışma sahasında (Mürted Hava Meydan Komutanlığı Kahramankazan) gerçekleştirilecek bir saatlik F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacaktır. Söz konusu uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşlarımızın endişeye kapılmaması için bu duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." AA

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