Kuzey Makedonya'daki 86 Türk vatandaşı yurda dönüyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'dan çıkamayan 86 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde otobüslerle yurda dönüyor.

Başkent Üsküp'ten 2 otobüsle yola çıkan Türk vatandaşları, Büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı. Büyükelçilik yetkilileri, Türk vatandaşlarının ilk önce Kuzey Makedonya-Bulgaristan sınırına kadar götürüleceğini, oradan başka otobüslerle Bulgaristan-Türkiye arasındaki Kapıkule Sınır Kapısı'na aktarılacağını ifade etti. Yetkililer ayrıca, aralarında öğrencilerin de bulunduğu Türk vatandaşlarının Kapıkule'den AFAD otobüsleriyle memleketlerine gideceklerini, sınırda ise 14 gün boyunca evlerinde kendilerini tecrit edeceklerine dair bir beyanname imzalayacaklarını belirtti. AA

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