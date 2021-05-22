"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Mevsimler değişiyor: Kış ayları da kurak geçecek

22 Mayıs 2021, Cumartesi 23:21
Uzmanlar, “Önümüzdeki yıllarda sıcaklık çok yüksek olacağı için ağustosta deniz turizmi kalkacak, ocak ayında deniz turizmi olabilecek. Deniz seviyesi yükselecek. Kış kuraklığı gelecek” uyarısını yaptı.

Meclis’te Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’na sunum yapan uzmanlar, güncel veriler ve geleceğe dönük analizlerle dikkati çeken değerlendirmeler yaptılar. İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, “Akdeniz’de önümüzdeki yıllarda Haziran, Temmuz, Ağustosta deniz turizmi hemen hemen kalkacak; sıcaklık çok yüksek olacağı için tercih edilmeyecek. Ama ocak ayında deniz turizmi olabilecek” dedi. T24’deki habere göre Ankara Üniversitesi’nden öğretim üyelerinin Meclis Araştırma Komisyonu’ndaki bazı tesbitleri şöyle: Prof. Dr. Mehmet Somuncu: 1986, 2009 ve 2016’da Landsat uyduları termal bandından alınmış sıcaklık değerlendirmesi var. Sıcaklık artışı yukarıya doğru gidiyor, net şekilde zaten görülüyor. Bir başka konu var: Deniz seviyesinin yükselmesi. Özellikle doğal koy ve körfezlerin olduğu alanlarda, bütünüyle turizm tesislerinin olduğu yerlerde veya yerleşimlerde deniz seviyesi yükselmesine ilişkin olumsuzluklar öngörülüyor.

“Kış kuraklığı geliyor”

Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çiçek, (Türk Coğrafya Kurumu 2. Başkanı): Kuraklığa meyilli alanlar, Türkiye’nin yaklaşık yüzde 41’inden daha büyük alana sahiptir. O yüzden kuraklık bizim için çok önemli olaydır. Türkiye’de kuraklık dalgalı bir seyirle gelir, bazı yıllarda çok kuvvetlenir, bazı yıllarda azalarak gelir. Örneğin, 2007 yılı çok kuvvetli bir kuraklıktı, şimdi de geliyor. Bu kuraklıkta bir senkronizasyon var mıdır derseniz, tek bir sebebi yoktur ama gördüğümüz Kuzey Atlantik salınımı denilen bir salınımdır. Yani subtropikal bölgeyle polar bölge arasındaki basınç farklılıklarının sonucudur. Kuzey Atlantik salınımının pozitif faza geçtiği dönemler, kuzeyden yağışlı ve nemli havalar Türkiye’ye gelemez, o yüzden Türkiye kış kuraklığını yaşar. Zaten Türkiye’de kış kuraklığı önemlidir, Türkiye’nin bulunduğu iklim nedeniyle zaten yaz kuraklığından ok fazla bahsetmek doğru değildir. Türkiye’nin ekolojisi bu yaz kuraklığına alışkındır. Türkiye’de yoğun arazi kullanımı, çölleşme ve taban suyuna aşırı yüklenme nedeniyle kuraklık afetinin sıklığında da artış olmaktadır. 1951 ile 60 arasında 17 civarında kuraklık afeti raporlanmışken, 2001-2010 arasında 120 olaya çıkmıştır.

Su Bakanlığı kurulması teklifi

Prof. Çiçek ayrıca TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu toplantısında, Türkiye’nin su varlığı hesaplamasında bugüne kadar uygulanan modellere karşın geliştirdiği yeni metodu açıkladı. Su bakanlığı kurulmasını öneren Prof. Çiçek, “Su yönetiminde süper vali atamalıyız” dedi.

Etiketler: mevsim, kış ayları, kurak
Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İddialar yok sayılmasın, araştırılsın

    Birleşmiş Milletler: İsrail’e soruşturma başlatılsın

    Hükümetin muhalif sese tahammülü yok

    Vatandaşa 21,6 milyarlık ek vergi yükü

    BMGK'den İsrail ve Hamas'a 'ateşkese bağlı kalın' çağrısı

    “Bu bir savaş suçu”

    Türkiye'de 8 bin 697 yeni koronavirüs vakası daha

    İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı

    Özışık kardeşlerin ofisi arandı

    İran'dan İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine uyarı

    1 milyar 600 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

    Salgında daha da zenginleştiler

    Kırgız kadın Müslüman oldu

    Zigana'da ışığa az kaldı

    İsrail güçleri 50 Filistinliyi gözaltına aldı

    İspanya, koronaviürs aşısı olanlara sınırlarını açıyor

    Hindistan Havayolları yolcularının verileri çalındı

    İsrail'in saldırılarında 170 gazeteci yaralandı

    İstanbul'da hava kirliliği yüzde 22 azaldı

    Biden'dan İsrail'e destek mesajı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İddialar yok sayılmasın, araştırılsın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Psikolojik harekât ve cemaatler
    Genel

    Cezaevinden mektup
    Ahmet BATTAL

    Bumeranglar dönüşe geçti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Cumhurbaşkanı helâllik istiyor, ne yapalım?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Din kimse (AKP)nin tekelinde değildir
    Mehmet KARA

    Katilleri kim durduracak?
    Misbah ERATİLLA

    Korkmadan inandığı gibi yaşadı (Dr. Sadullah Nutku)
    Ali ATAÇ

    Risale-i Nur ezber bozmuştur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.