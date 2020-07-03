Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama gerçekleşti

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz." dedi.

Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var." diye konuştu.

Bakan Soylu, Koca ve Selçuk Sakarya'ya gidiyor

İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, patlamaya ilişkin inceleme için Sakarya'ya gidiyor.