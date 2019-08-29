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29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Şule Yüksel Şenler duâlarla

29 Ağustos 2019, Perşembe 16:19
Bediüzzaman Said NursÎ’nin talebelerinden Üzeyir Şenler’in kardeşi Şule Yüksel Şenler dualarla ebediyete uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede kalp krizinden vefat eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in cenaze namazı dün öğle namazının ardından Eyüp Sultan Camii’nde kılındı. 

İslâmiyet yolunda sağlam fikirleriyle, düzenlediği konferanslarla bilinen Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden Üzeyir Şenler’in kız kardeşi Şule Yüksel Şenler duâlarla Hakk’ın rahmetine kavuştu. Düşüncelerini yazdığı kitaplarla, düzenlediği konferanslarla, gazete yazılarıyla halka ulaştırmayı gaye edinen Şenler’in Risale-i Nurlar’la tanışması hayatının dönüm noktası oldu. Müslüman kadınların rol modeli olmayı başaran Şenler Huzur Sokağı adlı eseriyle ün kazandı. 

Manevi kızı taziyeleri kabul etti

Cenaze namazı öncesi Şenler’in manevi kızı Ayşe Yosunkaya, taziyeleri kabul etti. Şule Yüksel Şenler’in cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ilçe belediye başkanları ve birçok sayıda bakan, gazeteci ve yazarlar katıldı. Törene katılan vatandaşlar tarafından cami avlusuna “Koca bir çağın mücahidesi Şule Yüksel Şenler”, “Huzur sokağından huzur diyarına yolun açık olsun Şule anne” yazılı afişler asıldı.

Şenler Kimdir?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938’de Kayseri’de dünyaya geldi. Aslen Kıbrıslı olup küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bırakarak terzinin yanında çalışma hayatına başladı. Gazetecilik hayatı ise 21 yaşında başladı. 1960’lı yıllarda çeşitli gazetelerde yazıları yayınlandı. Yazılarından ötürü hakkında dâvâlar açıldı. 1965’te tesettüre girdi. Çoğu insanın onu tanıma sebebi olan Huzur Sokağı adlı romanı önce filme alındı sonra dizi oldu. Ancak verdiği bir röportajda film ve diziden kendisinin haberi olmadığını söyledi. İnançlarını yaşamak noktasında bütün kadınlara rol-model olan Şenler ilerleyen yaşlarda da çeşitli gazete ve dergilerde yazılarını sürdürdü. 

Haber Merkezi

Etiketler: Şule Yüksel Şenler
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