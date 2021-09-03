"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

1,5 milyondan fazla dosya arabuluculukla çözüme kavuştu

03 Eylül 2021, Cuma 11:56
Hukuk uyuşmazlıklarının tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk uygulamasıyla 1,5 milyondan fazla dosya çözüme kavuşturuldu.

Adalet Bakanlığınca hukuk sistemine kazandırılan ve yargı reformuyla daha etkin hale getirilen arabuluculuk sayesinde uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturuluyor, mahkemelerin iş yükü azaldığı gibi toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlanıyor.

Arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuk ise hukuk sistemine 14 Kasım 2013'te kazandırılmıştı.

Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurulan arabuluculukta 2 milyon 193 bin 357 dosyanın 1 milyon 507 bin 438'i çözüme kavuşturularak yüzde 69 oranında başarı sağlandı.

Dosyalar arabuluculukla kısa sürede çözülüyor

İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 189 bin 956 dosyadan 706 bin 311'i anlaşmayla sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 59 oldu. Bu dosyalar ortalama 10 günde çözüme kavuşturuldu.

Ticari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 342 bin 16 dosyadan 181 bin 111'i anlaşmayla sonuçlandı ve yüzde 53 başarı oranına ulaşıldı. Arabulucular, bu dosyalarda ortalama 20 günde tarafları uzlaştırdı.

Tüketici uyuşmazlıklarında ise uygulamanın başlamasından bugüne 68 bin 911 dosya arabulucuya gitti ve bunlardan 37 bin 602'si çözüme kavuştu. Bu dosyalarda ortalama 10 günde uzlaşma sağlandı. Başarı oranı ise yüzde 54 oldu.

İhtiyari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 592 bin 474 dosyadan 582 bin 414 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananlar arasında anlaşma oranı yüzde 98 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Gül'den arabuluculara teşekkür

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uzlaşmak, el sıkışmak, helalleşmek. Bizi biz yapan güzel değerlerimiz. Bu anlayışıyla daha etkin hale getirdiğimiz arabuluculuk, hukuk sistemimiz için büyük bir kazanım. 1,5 milyon dosyada tarafların el sıkışmasına vesile olan tüm arabuluculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurak dönemler için 'kışlık yağ bitkileri' tavsiyesi

    İsrail gerçek mermiyle saldırdı: 1 Filistinli şehit oldu, 15 Filistinli yaralandı

    Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibimiz Cebelitarık

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    Borçlanarak büyüdük

    Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

    Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

    Müsilaj tehlikesi geçti mi?

    'Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir'

    Türkiye'de son 24 saatte 283 kişi vefat etti

    Ağaçlandırma kampanyalarına dikkat

    Yargıdaki iktidar vesayeti kalkmalı

    AB, “Afganistan hezimeti”ni konuşuyor

    Yeni tedbirler gündemde

    Afetler beş katına çıktı

    ‘Elverişli konut’ artık lüks

    Göçmen merkezleri tam kapasite dolu

    Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarında son durum?

    'Böyle bir teklifi kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz'

    Baraj düşüyor, muhalefet temkinli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim süreci ve muhalefet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bu dosyalar hangi Yüce Divana?
    Faruk ÇAKIR

    Hukuku hatırlamak
    Şükrü BULUT

    Korona muamması nereye?
    Genel

    Marmara'ya sağanak yağış uyarısı
    Süleyman KÖSMENE

    Kalbi mühürlenen kul dönüş yapabilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu nasıl insanlık?
    Osman ZENGİN

    Sağdakileri namaza, soldakileri İslâm’a dâvet...
    Rafet Özcan

    Zalimin zulmü varsa...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.