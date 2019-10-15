1 asker şehit düştü

Suriye’nin Menbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu bir asker şehit düştü, 8 asker yaralandı.

Millî Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ateş açılan bölgedeki hedefler tesbit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda vefat eden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”

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