Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre geçen yıl, dünyada 1 milyon 200 bin çocuk fiziksel şiddet ve fiziksel istismar sebebiyle öldü.

Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre geçen yıl, dünyada 1 milyon 200 bin çocuk fiziksel şiddet ve fiziksel istismar sebebiyle hayatını kaybetti." dedi.

Bugünün çocuklarının yarının gençleri ve yetişkinleri olacağını anlatan Gündoğdu, "Milletin evlatları olan çocuklarımızı ülkelerine güzel hizmet etmeleri üzerine çok iyi yetiştirmek gerekiyor. Çocukların sadece fiziki değil, ruhsal sağlıkları da önemli, bu anlamda toplumun her bireyinin çaba göstermesi lazım. Çocukların ruhsal ve fiziksel sağlıklarıyla yakından ilgilenip bilimsel anlamda üniversite olarak katkı vermek bizlerin önemli vazifelerden birisi." dedi.

"Bir yılda 1 milyon 200 bin çocuk fiziksel şiddet sebebiyle öldü"

Bayramoğlu, çocukların fiziksel istismar sebebiyle öldüğünü de belirterek, "DSÖ verilerine göre geçen yıl dünyada 1 milyon 200 bin çocuk fiziksel şiddet ve fiziksel istismar sebebiyle hayatını kaybetti." bilgisini paylaştı.

Bu rakamların üzücü olduğunu dile getiren Bayramoğlu, istismara uğramış çocukların iyi sorgulanması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Acil servislere gelen çocukların çok iyi araştırılması gerekiyor. İstismar edilmiş çocuğun durumunu atlamamak lazım. Çocukların fiziksel tarafını tedavi ediyoruz, ancak farkına varamadığımız durumlar oluyor her seferinde daha dikkatli davranmalıyız. Bu konuda yapılacak çok şey var. Hastanın hikayesi ve muayene ederken dikkat etmemiz gerekenler ışığında emin olmadığımız sürece de kimseye istismarcı damgası yapmamamız lazım."

Çalıştayın birinci oturumunda Dr. Sait Yıldırım, çocuk istismarının Türkiye'deki sosyolojik görünümü, Bayramoğlu da acil servislerde çocuk istismarına dair vakaların teşhisi hakkında sunum yaptı.

İkinci oturumda alanında uzman kişilerin çocuk istismarında adli tıp uygulamaları, çocuk istismarına karşı psikiyatrik bulgular ve tedavi süreci, çocuk istismarının hukuki boyutu ve UCİM'in misyonu hakkında bilgi verdi.