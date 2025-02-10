1 savcıya 1664 dosya

Türkiye’de gideren artan suç oranları ve toplumsal muhalefeti baskılamaya yönelik uygulamalar sebebiyle yargı sistemi tıkandı. Adalet Bakanlığı’nın 2025 Yılı Performans Programı da adalet sisteminin üzerine binen yükü gözler önüne serdi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile adalet saraylarının dosyalar ile tıka bası dolduğu 2024 yılında hâkim ve savcılar üzerindeki yük de rekor seviyeye ulaştı. Buna göre, 2024 itibarıyla 100 bin kişiye düşen savcı sayısı dokuz, 100 bin kişiye düşen hâkim sayısı ise 20,6 oldu. BirGün’ün haberine göre, 2023 yılında bin 592 olan savcı başına düşen dosya sayısı, 2024 yılının sonunda bin 664’e yükseldi. Haber Merkezi

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