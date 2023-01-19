"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

#100YILLIKBEYANNAME Twitter etkinliğine davetlisiniz

19 Ocak 2023, Perşembe 18:53
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin Ankara'ya davet edilerek resmi törenle karşılandığı ve 1. Meclis'te 10 Madde olarak neşredilerek milletvekillerine okunan ve çok önemli hususları ihtiva eden tarihi beyannamesi 100 yaşında.

Yeni Asya Gazetesi okuyucuları tarafından düzenlenecek olan ve günümüze de önemli mesajlar içeren bu tarihi beyannamenin ön plana çıkması ve kamuoyunun istifade etmesi amacıyla  #100YILLIKBEYANNAME etiketiyle (hashtag) gerçekleştirilecek Twitter etkinliğine davetlisiniz.

Etkinlik 19 Ocak 2023 Perşembe günü Saat 20.00'de başlayacaktır. 

 

Bediüzzaman bildirisinde “Şu inkılab-ı azîmin temel taşları sağlam gerek!” uyarısı ve “Harice karşı kazandığınız iyiliği, dâhildeki fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ki, ebedî düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslâm’ın şeâirini tahrip ediyorlar. Öyle ise, zarurî vazifeniz, şeairi ihya ve muhafaza etmektir.” ikazlarıyla maddi kazanımların, maddi kazanımlara vesile olan manevi atmosferin muhafaza edilmesi ve ziyadeleştirilmesiyle taçlandırılması çağrısı yapıyor.

Bu anlamda kainattaki en büyük hakikat olan iman ve imanın en camii ve kainattaki bütün mevcudatın ibadetlerini de temsil eden ve insana bahşedilmiş en külli hediye olan namaz vurgusuyla milletvekillerinin akıl ve kalplerine tesir ederek çok sayıda milletvekilinin namaza başlamasına vesile oluyor. Bu önemli bildirinin diğer hususiyetleriyle birlikte daha çok kişiye ulaşması bu noktalardan büyük bir önem arz etmektedir.

Bu bağlamda 'Risale-i Nur'un Medyadaki Dili' olmak ana hedefi doğrultusunda yola çıkarak günümüze dek bu görev ve sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalışan Yeni Asya okuyucularının, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Asr-ı Saadet'i asrımıza taşıyan, Kur'an ve Sünnet-i Seniyye kaynaklı ölçü ve prensiplerinin daha çok kişiye ulaşmasına vesile olmak amacıyla düzenlediği bu etkinliğe tüm okuyucularımız davetlidir.

Konuyla ilgili benzer içerikleri okumak ve Bediüzzaman'ın Ankara yılları ile ilgili daha geniş bilgi edinmek için tıklayınız:

Bediüzzaman Ankara’nın halet-i ruhiyesini tahlil ediyor
Dini ihmal ederek çağdaş medeniyete ulaşılır mı?
100 yıl önce bugün Bediüzzaman Mecliste törenle karşılanmıştı
“Hoşâmedî”nin 100. yılı

Tarihî çağrıdan 100 yıl sonra
Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin 100. yılı
Meşrutiyet İslam’a uygundur
Bediüzzaman’ın Ankara’ya gelişi konuşulacak

***

 

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İSKİ’den su tasarrufu çağrısı

    Brezilya'daki tarihi Kongre baskınıyla ilgili 140 kişi için süresiz gözaltı kararı

    #100YILLIKBEYANNAME Twitter etkinliğine davetlisiniz

    Peru'daki protestolarda ölü sayısı 53'e yükseldi

    Lübnan'da yeni cumhurbaşkanı seçilemiyor

    Somali "yıkıcı kıtlık" tehlikesiyle karşı karşıya

    Hükümlünün annesinin cenazesine katılmasına izin verilmemesiyle ilgili hak ihlali kararı

    Sinan Ateş cinayeti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

    Ermenistan'da askeri birlikte yangın çıktı: 15 asker öldü, 3 asker ağır yaralandı

    Kazakistan’da erken seçim 19 Mart'ta yapılacak

    Yarıyıl tatili yarın başlıyor

    MB politika faizini yüzde 9'da sabit tuttu

    Başbakan Ardern, görevinden ayrılacağını açıkladı: "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum''

    Meteoroloji'den Kıyı Ege'ye gök gürültülü sağanak uyarısı

    Afganistan'da 70 kişi aşırı soğuk sebebiyle öldü

    'En acımasız çatışmaların merkezi Donbas'tır'

    Bu vicdansızlık artık son bulmalı - Çocuklar cezalandırılmasın, annelerin infazı ertelensin

    İstanbullu da geçinemiyor

    Uysal: 14 Mayıs’ta yeniden ‘yeter’ diyeceğiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu vicdansızlık artık son bulmalı - Çocuklar cezalandırılmasın, annelerin infazı ertelensin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet Bahçeli ve husumet tasnifi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hasan Basri Sarıçam
    Cevher İLHAN

    Son siyasî çırpınışlar…
    Risale-i Nur'dan

    Hz. Âdem’in (as) Cennetten ihracı ne hikmete mebnîdir?
    Mikail YAPRAK

    Yolu saraya düşmeyenler
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklarımızı “ihlâs” odaklı yetiştirmeliyiz
    Süleyman KÖSMENE

    Ehadiyet ve Samediyet mühürlerini fark edelim
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Mehmet Hulûsi Efendi’nin esâret hatıraları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.