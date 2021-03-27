14. Risale-i Nur Kongresi Masa Çalışmaları bugün başlıyor

RİSALE-İ NUR ENSTİTÜSÜ'NCE DÜZENLENEN “İNSANLIK İÇİN YENİDEN ASR-I SAADET” BAŞLIKLI 14. RİSALE-İ NUR KONGRESİ MASA ÇALIŞMALARI BUGÜN BAŞLIYOR

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

seyhan@yeniasya.com.tr

Yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var

Geçtiğimiz yıl pandemi şartları sebebiyle yapılamayan kongre bu yıl online olarak gerçekleştiriliyor.

Risale-i Nur Enstitüsü yetkililerinde alınan bilgilere göre Kongre’nin konusu olarak belirlenen “İnsanlık İçin Yeniden Asr-ı Saadet” başlığı altında beş masa çalışması düzenlenecek. İki gün süreceği ifade edilen çalışmaların sonuçları ise 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak panelde kamuoyu ile paylaşılacak.

Günümüz dünyasının her alanda krizler yaşadığına dikkat çeken Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun Kongre ile ilgili şunları söyledi:

“Risale-i Nur Enstitüsü olarak başta iç dünyamızla ilgili arayışlar olmak üzere her alanda yaşanan krizlerin önüne geçmenin varlık algımızla birlikte medeniyet paradigmalarını da değiştirecek yeni bir bakış açısıyla mümkün olabileceğini, bu hususta Asr-ı Saadet değerlerini günümüze taşımanın yeni bir dünyanın inşası için gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Dünya barışını ve insanlığın saadetini netice verecek bu imkânları araştırmak, hayatı çatışma, mücadele ve daha çok kazanma üzerine kuran kapitalist ilişki biçimlerinin ve dünyamızı esir alan postmodern maddeci yaklaşımların tek geçerli yöntem olmadığını anlatmak ve insanlığı bunlardan azade kılacak işleyiş ve mekanizmaların yolunu Risale-i Nurların sunduğu fikirlerden yararlanarak göstermek bu kongrenin temel yaklaşımını belirliyor. Kongrenin Asr-ı Saadet değerlerini insanlığa hatırlatmasını ve gelecek adına yol gösterici olmasını temenni ediyorum.”

14. Risale-i Nur Kongresi’ne altmıştan fazla akademisyenin katkı sunacağını ifade eden Dursun, masa başlıklarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

1. Masa:

“Yeniden Asr-ı Saadet’e doğru, Devlet ve Yönetim Anlayışı” masasında; hürriyet, adalet ve müsavat’ın kavramsal çerçevesi, hürriyet din ilişkisi, “Hürriyet imanın hassasıdır” sözünün insanlık açısından önemi ve karşılığı gibi çalışma konuları incelenecek.

2. Masa:

“Yeniden Asr-ı Saadet’e Doğru, Fert, Toplum, Ahlâk ve Eğitim Anlayışı” masasında; Asr-ı Saadet’te fert, toplum ve ahlâk; Asr-ı Saadett’e sosyal bağları oluşturan temel faktörler ve toplumsal tabakalar arasındaki ilişki, bu ilişkilerin günümüz toplumlarına aktarılabilme yol ve metotları; gümümüz insanının temel problemleri konuşulacak.

3. Masa:

“Yeniden Asr-ı Saadet’e doğru, Ekonomik Modeller, İktisat ve Tüketim anlayışı” masasında; insanlığın geçirdiği sosyal, siyasî ve ekonomik devirler; malikiyet ve serbestiyet döneminin temel özellikleri, israf ve iktisat pratikleri vb. konular ele alınacak.

4. Masa:

“Yeniden Asr-ı Saadete Doğru, Varlık, Bilim ve Din Anlayışı” masasında Bilim ve Din arasındaki ilişki, Bilim ve inanç, inançsızlığın bilimsel çalışma ve gelişmelere dayandırılması problemi konuşulacak.

5. Masa:

“Yeniden Asr-ı Saadete Doğru Nübüvvet Anlayışı” masasında ise Nübüvvet hakikatinin anlam çerçevesi, dinler arası etkileşimler ve İslâm’ın merkez rolü, İslamofobi ve engellenmesi için yapılması gerekenler ele alınacak.