"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

14. Risale-i Nur Kongresi Masa Çalışmaları bugün başlıyor

27 Mart 2021, Cumartesi 01:04
RİSALE-İ NUR ENSTİTÜSÜ'NCE DÜZENLENEN “İNSANLIK İÇİN YENİDEN ASR-I SAADET” BAŞLIKLI 14. RİSALE-İ NUR KONGRESİ MASA ÇALIŞMALARI BUGÜN BAŞLIYOR

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK
seyhan@yeniasya.com.tr 

Yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var

Geçtiğimiz yıl pandemi şartları sebebiyle yapılamayan kongre bu yıl online olarak gerçekleştiriliyor.

Risale-i Nur Enstitüsü yetkililerinde alınan bilgilere göre Kongre’nin konusu olarak belirlenen “İnsanlık İçin Yeniden Asr-ı Saadet” başlığı altında beş masa çalışması düzenlenecek. İki gün süreceği ifade edilen çalışmaların sonuçları ise 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak panelde kamuoyu ile paylaşılacak. 

Günümüz dünyasının her alanda krizler yaşadığına dikkat çeken Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun Kongre ile ilgili şunları söyledi:

“Risale-i Nur Enstitüsü olarak başta iç dünyamızla ilgili arayışlar olmak üzere her alanda yaşanan krizlerin önüne geçmenin varlık algımızla birlikte medeniyet paradigmalarını da değiştirecek yeni bir bakış açısıyla mümkün olabileceğini, bu hususta Asr-ı Saadet değerlerini günümüze taşımanın yeni bir dünyanın inşası için gerekli olduğunu düşünmekteyiz. 

Dünya barışını ve insanlığın saadetini netice verecek bu imkânları araştırmak, hayatı çatışma, mücadele ve daha çok kazanma üzerine kuran kapitalist ilişki biçimlerinin ve dünyamızı esir alan postmodern maddeci  yaklaşımların tek geçerli yöntem olmadığını anlatmak ve insanlığı bunlardan azade kılacak işleyiş ve mekanizmaların yolunu Risale-i Nurların sunduğu fikirlerden yararlanarak göstermek bu kongrenin temel yaklaşımını belirliyor. Kongrenin Asr-ı Saadet değerlerini insanlığa hatırlatmasını ve gelecek adına yol gösterici olmasını temenni ediyorum.”

14. Risale-i Nur Kongresi’ne altmıştan fazla akademisyenin katkı sunacağını ifade eden Dursun, masa başlıklarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

1. Masa:

“Yeniden Asr-ı Saadet’e doğru, Devlet ve Yönetim Anlayışı” masasında; hürriyet, adalet ve müsavat’ın kavramsal çerçevesi, hürriyet din ilişkisi, “Hürriyet imanın hassasıdır” sözünün insanlık açısından önemi ve karşılığı gibi çalışma konuları incelenecek. 

2. Masa:

“Yeniden Asr-ı Saadet’e Doğru, Fert, Toplum, Ahlâk ve Eğitim Anlayışı” masasında; Asr-ı Saadet’te fert, toplum ve ahlâk; Asr-ı Saadett’e sosyal bağları oluşturan temel faktörler ve toplumsal tabakalar arasındaki ilişki, bu ilişkilerin günümüz toplumlarına aktarılabilme yol ve metotları; gümümüz insanının temel problemleri konuşulacak.

3. Masa:

“Yeniden Asr-ı Saadet’e doğru, Ekonomik Modeller, İktisat ve Tüketim anlayışı” masasında; insanlığın geçirdiği sosyal, siyasî ve ekonomik devirler; malikiyet ve serbestiyet döneminin temel özellikleri, israf ve iktisat pratikleri  vb. konular ele alınacak. 

4. Masa:

 “Yeniden Asr-ı Saadete Doğru, Varlık, Bilim ve Din Anlayışı” masasında Bilim ve Din arasındaki ilişki, Bilim ve inanç, inançsızlığın bilimsel çalışma ve gelişmelere dayandırılması problemi konuşulacak.

5. Masa:

“Yeniden Asr-ı Saadete Doğru  Nübüvvet Anlayışı” masasında ise Nübüvvet hakikatinin anlam çerçevesi, dinler arası etkileşimler ve İslâm’ın merkez rolü, İslamofobi ve engellenmesi için yapılması gerekenler ele alınacak.

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet destekli sanal kumarhane

    Biden'dan, Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti

    Kongreler hasta ediyor

    Dünyada son 24 saat

    "Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı" kararları açıklandı

    Vicdanınız rahat mı?

    Vaka sayısı 30 bin sınırında

    Büyük tepki çekmişti: İngiltere'de küstah öğretmen açığa alındı

    DP Genel Başkanı Uysal: Soykırım gerçeğini kimse perdeleyemez

    O gün kimler döviz alımı yaptı?

    Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü seçildi

    Dünya gündemine de oturdu

    İngiliz Rosalie 'İslam'la tanışmasını anlattı: 'Camiye girince bana bağırırlar diye korkuyordum'

    Uygur lidere HES’li engelleme

    Mısır'daki tren kazasında ağır bilanço!

    450 milyon doları kim aldı?

    'Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın'

    Myanmar'da şiddet durmuyor: Darbe protestolarında ölü sayısı 320'ye yükseldi

    Türkiye 2'de 2 yapmak istiyor

    Dışişleri Bakanlığı: GKRY'deki cami saldırısını kınıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Sene içinde bir kudsî çekirdek: Berat
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fıtratı ve ahlâkı korumak
    Ahmet BATTAL

    Merdiven başı adaleti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi’nden kurtulduk derken...
    Cevher İLHAN

    “Ekonomide şahlanış dönemi” rakamları
    Ali FERŞADOĞLU

    Derdiniz ne kardeşim?
    Genel

    Devlet destekli sanal kumarhane
    Ali HAKKOYMAZ

    Bakmayı öğreten adam
    Ekrem BAŞÇI

    Yozgat’ta bir değil dört yüz Said

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.