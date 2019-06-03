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3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

14 sivilin öldüğü saldırının ardından Azez'de son durum?

03 Haziran 2019, Pazartesi 01:53
Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 14 sivil öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye-Türkiye sınırında bulunan, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin merkezinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Araçtaki bombanın infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 sivil öldü.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. 

Durumu ağır olan yaralılardan bazıları Türkiye'ye sevk edildi.

Güvenlik güçleri, henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Azez'in Sicco köyünde 15 Mayıs'ta bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 sivil yaralanmıştı.

Yaralı 9 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi

Suriye-Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesinde 14 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısında yaralanan 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de teravih namazı çıkışında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA

Etiketler: azez, saldırı
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