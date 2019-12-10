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15 Temmuz bağışları ile ilgili Oktay'dan açıklama

10 Aralık 2019, Salı 21:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan 309 milyon TL bağışın akıbetine ilişkin konuştu. Oktay, yaklaşık 339 milyon TL’nin Hazine kurumlar hesabına aktarıldığını ve kurulan vakıf tarafından nasıl değerlendirileceğine karar verileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için toplanan paralar nereye gitti?” sorusu, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulu’nda yeniden gündeme geldi. Toplanan 309 milyon TL’nin akıbetine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Yardım toplama döneminde intikal eden bağış miktarı, Ziraat Bankası’nda nemalandırılmak suretiyle toplam 338 milyon 971 bin 731 TL olarak 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla tek Hazine kurumlar hesabına aktarılmıştır” dedi. Oktay ayrıca, tek Hazine hesabı uygulaması kapsamında Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı adına sermaye taahhüdü olarak Ziraat Bankası’nda açılan hesaba 10 milyon TL’nin vakıf kuruluş mal varlığı olarak bloke edildiğini de söyledi.

‘HAZİNEYE Mİ BAĞIŞ YAPILDI?’

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, “Para neden hak sahiplerine dağıtılmıyor? Hazineye mi bağış yapıldı?” sözlerinin ardından konuşmasını sürdüren Oktay, toplanan bağışın nasıl değerlendirileceğine vakıf yönetiminin karar vereceğini belirterek şunları söyledi: “(2016/18) sayılı başbakanlık genelgesi uyarınca, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın aileleri ile gazilerimize yardım edilmesi maksadıyla dayanışma kampanyası kapsamında bugüne kadar toplanan bağış tutarının 251 şehidimizin hak sahipleri ve 2 bin 731 gazimizin tamamı için nasıl değerlendirileceği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti kararıyla belirlenecektir.”

‘ÖVÜNE ÖVÜNE 309 MİLYON LİRANIN 338 MİLYON LİRA OLDUĞUNU SÖYLÜYORSUNUZ’

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in “Üç buçuk yıldır neyi bekliyorsunuz? Onu söyleyin. Asıl soru budur” sorusunun ardından, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, “Sayın Oktay, siz şehit paralarıyla ilgili diyorsunuz ki: ‘O paralar Hazinede duruyor’ ve övüne övüne 309 milyon liranın 338 milyon lira olduğunu söylüyorsunuz” dedi.

Toplanan bağışların neden üç buçuk yıl bekletildiğini soran Özkoç sözlerini şöyle sürdürdü: “‘309 milyon lira 338 milyon lira oldu’ diyorsunuz. Şehit ailelerine ait bu paranın tamamı eğer bir şehit ailesine ait olsaydı şu anda 495 milyon lira olurdu. Peki, siz, bu şehit ailelerinin yardım parasının üstüne oturdunuz mu oturmadınız mı? Milletin şehit parasını siz Hazine’de tutarak onları mağdur bıraktınız mı bırakmadınız mı? Buna niye cevap vermiyorsunuz Sayın Oktay? Hiç vicdanınız sızlamıyor mu sizin? Milletin gözünün içine baka baka bombalanıp da ölen polislerin parasını vermiyorsunuz Sayın Oktay. Size hiç vicdanınız sızlamadan burada konuşabilme yetkisini sadece saray mı veriyor? Peki, millete karşı ne diyeceksiniz Sayın Oktay? Şehitlerin parasının hesabını verin.”

OKTAY: ŞEHİT YAKINLARI NASIL YANLARINDA OLDUĞUMUZU İYİ BİLİRLER

CHP Milletvekillerinin eleştirilerinin ve sorularının ardından konuşan Oktay “Şehit yakınlarımız da gazilerimiz de bizim kendilerine ne yaptığımızı, kendilerine nasıl değer verdiğimizi ve her türlü ihtiyaçlarında nasıl yanlarında olduğumuzu iyi bilirler” dedi. Özkoç’un “Paralarını verin, paralarını! Paralarını verin!” sözleri üzerine ise Oktay “Bizi onlara sorabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: 15 Temmuz, bağış, Fuat Oktay, açıklama
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