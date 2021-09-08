2 ayda kayıtlı işsiz sayısı 244 bin arttı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) İŞKUR’un açıkladığı Ağustos 2021 istatistiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, işten çıkarma yasağının sona ermesinin kayıtlı işsiz sayısında ciddî bir artışa yol açtığına dikkat çekildi.

Değerlendirmede, Temmuz- Ağustos aylarında 244 bin artan kayıtlı işsiz sayısının 3,2 milyona yaklaştığına vurgu yapıldı. Temmuz ayından itibaren işsizlik ödeneği için yapılan başvurulardaki artışa dikkat çekilen çalışmada, “Kayıtlı işsiz sayısı, Temmuz ve Ağustos aylarında 244 bin artışla 3,2 milyona ulaştı. İşsizlik sigortası ödeneği başvurularında da büyük artış var. Temmuz 2021’de işsizlik ödeneği başvurusu 232 bin kişiye yaklaştı. İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte işsizlikte tırmanış devam ediyor. Sadece Temmuz 2021’de işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 232 bin oldu” denildi. Ankara - Anka

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