20 bin kaçak Afgan geri gönderildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmenin kaçak olarak geldiğini açıkladı. Soylu, "Bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir" dedi ve ekledi: "Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür."

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