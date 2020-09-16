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16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'20 bin kişi izolasyon koşullarına uymadı'

16 Eylül 2020, Çarşamba 12:08
İçişleri Bakanlığı tarafından 22 Ağustos'tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kurallar ile alınan tedbirlerin tek elden etkin, yaygın ve sürekli denetlenmesinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığının 20 Ağustos'ta genelge yayımladığı anımsatıldı. 

Genelge doğrultusunda tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturularak faaliyete geçirilen İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri'nin (İSDEM) 7/24 esasına uygun çalışmalarını sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, herbir iş kolu için uzmanlık bilgisine uygun oluşturulan "iş yeri denetim" ile izolasyon tedbirleri ve vatandaşların kalabalık şekilde bir arada bulunabildikleri alanların kontrolü amacıyla kurulan "mahalle denetim" ekiplerinin sevk ve idaresini sağlayan bu merkezlerin yönetilmesi için en üst düzey teknolojik imkanların kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, bunun için İçişleri Bakanlığınca "İSDEM yazılımı"nın geliştirildiği ve Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" (HES), "Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi" (FİTAS) yazılımlarıyla entegrasyonunun sağlandığı bildirildi.

Denetim merkezlerince faaliyete başladıkları 22 Ağustos'tan bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişi ve işletmeler için belirlenen şartların uygulanmasına yönelik kuralların denetimlerinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bugüne kadar 3 milyon 261 bin 120'si valilik/kaymakamlıklarca resen uygulanan denetim gerçekleştirilmiştir. HES uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarımızca bildirilen toplam 116 bin 291 ihbar/şikayetin yüzde 96,5'i olan 112 bin 216'sı kontrol edilmiş, toplamda ise (resen+ihbar/şikayet üzerine) 3 milyon 373 bin 336 denetim faaliyeti uygulanmıştır. Bu denetimler sonucunda, 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı, belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan, 1. ihlal kapsamında 40 bin 891 kişi/işletmenin uyarıldığı, 2. ihlal kapsamında 9 bin 974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında ise 178 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelenin başarıyla yürütülebilmesi ve başta sağlık çalışanları olmak üzere çok yoğun efor sarf eden kamu personelinin yükünün hafifletilebilmesi için tüm vatandaşların alınan tedbir ve kurallara uymasının son derece önem taşıdığı vurgulandı.

AA

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