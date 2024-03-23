20 milyar dolar neden satıldı?

EKONOMİST GÜLDEM ATABAY, MB’NİN MART AYININ BAŞINDAN BERİ YAKLAŞIK 20 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE İŞARET EDEREK BU DÖVİZİN NEDEN SATILDIĞINI SORDU.

Merkez Bankası seçim öncesinde 5 puanlık sürpriz bir faiz artırımı yaptı. Merkez Bankasının Mart ayının başından beri yaklaşık 20 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiğine işaret eden Ekonomist Güldem Atabay, şöyle konuşuyor: “Merkez Bankasının her zaman bir olağanüstü toplanma seçeneği var. Son haftalarda Temmuz ve Ağustos arasındaki bütün kazanımı neredeyse erittik. Faiz politikasını doğru şekilde, doğru zamanda yapsaydık rezervler bu kadar azalmayabilirdi. Faiz artırımı kararı daha erken alınsaydı, seçimlerden sonra dolar 45 TL olacak söylentilerinin önüne geçilebilir, vatandaşın dövize koşması engellenebilirdi. Neden son haftalarda 20 milyar dolar satmak zorunda kaldık, bunu sormak lazım.”

Faiz kararında kur atakları etkili oldu

Ekonomist Cüneyt Akman, faiz artırımı kararının TCMB’nin açıklamasında olduğu gibi enflasyonla mücadeleden ziyade, son dönemdeki kur atakları nedeniyle alındığını öne sürdü. Akman, “Merkez Bankası açıklamasında hizmet enflasyonundan, enflasyonun yeterince düşmediğinden dolayı faiz artırım kararı alındığı söyleniyor. Oysa aslında döviz kurundaki sıçrama ve son dönemde cari işlemler dengesinin fonlama kalitesindeki ciddi bozulmadan ve hızlı para çıkışından kaynaklanıyor. Politika metninde faiz artırma hamlesinin gerçekten neden yapıldığından bahsedilmiyor.”

Erdoğan’dan açıklama yok

DW Türkçe’nin haberine göre 2023 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turundan önce İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaptığı konuşmada “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, Amerika’da faiz yükselebilir Avrupa’da yükselebilir ama Türkiye’de faiz düşecek” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de yaptığı mitingde Merkez Bankası’nın kararıyla ilgili değerlendirmede bulunmadı.

Haber Merkezi