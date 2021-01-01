2021 hukuk ve adalet yılı olsun

YENİ YILIN, SON DÖNEMDE İYİCE UZAKLAŞTIRILDIĞIMIZ HUKUK VE ADALETE DÖNÜŞ YILI OLMASINI DİLİYORUZ.

15-20 Temmuz’dan tek adamlığa

15-20 Temmuz sürecinde zirveye çıkan antidemokratik ve hukuk dışı uygulamalar ve yol açtıkları yoğun hak ihlalleriyle, inancımızın da gereği olan evrensel hukuk, adalet ve demokrasi kriterlerinden iyice uzaklaştırılan Türkiye’de bu durum tek adam rejimiyle daha vahim boyutlara taşındı ve iyice kronik bir hale geldi.

Hür yargı, parlamenter sistem

Bu sıkıntılı durumdan çıkılabilmesi için, masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsîliği, savunma ve âdil yargılanma hakkı gibi en temel ölçüleri esas alan, her çeşit baskı ve müdahaleden âzade bağımsız, tarafsız ve hür bir yargının tesisi ve tek adam rejiminin terk edilerek parlamenter demokratik sisteme dönülmesi gerekiyor.