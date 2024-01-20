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20 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

2024 yılı emekli için en kötü yıl

20 Ocak 2024, Cumartesi 00:25
‘Emekliler Yılı’ ilan edilen 2024 emekliler için en kötü sene durumunda. 2003’te en düşük işçi emekli maaşının asgari ücrete oranı 1.47 iken 2024’te 0.61’e düştü.

Milyonlarca emekli yoksulluk ve sefalet içinde

2024 başında en düşük emekli maaşı Hazine desteğiyle 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Aylık net asgari ücret ise 17 bin 2 lira oldu.

En düşük emekli ve memur maaşlarının asgari ücrete oranı ise AKP iktidarında 2023 yılındaki kadar düşük olmamıştı. Ancak 2024 yılı emekliler için daha da kötü olacak. Asgari ücret ile karşılaştırıldığında 2024, işçi ve memur emeklileri için en kötü yıl olarak kayıtlara geçecek. Üstelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılını ‘Emekliler Yılı’ ilan etmiş durumda. 2003 yılında en düşük işçi emekli maaşının asgari ücrete oranı 1.47 idi. Yani işçi emeklisi asgari ücretten yüzde 47 daha fazla maaş alıyordu. 2023 yılında bu oran 0.71 olurken 2024 yılında 0.61’e düştü. Yani, en düşük işçi emeklisi maaşı asgari ücretten yüzde 39 daha düşük. Bu oran 2011 yılından bu yana her sene kademeli olarak düşüyor.

En düşük memur emeklisi maaşı  2003 yılında asgari ücretin 1,87 katı idi. Bu oran ilk kez 2023 yılında 1’in altına düşerek 0.86 oldu. Yani, en düşük memur emeklisi maaşı ilk kez asgari ücretin altına indi. 2024 yılında ise bu oran 0.80’a düştü. En düşük memur emeklisi maaşı asgari ücretten yüzde 20 daha düşük hale geldi. Euronews Türkçe’nin haberine göre aynı dönemde tarım hariç Bağ-Kur en düşük emekli maaşının asgari ücrete oranı 0.96’dan 0.59’a geriledi.

En düşük memur emekli maaşı da asgari ücretten az

Ekim 2023 itibariyle Türkiye’de toplam 15 milyon 65 bin 742 emekli bulunuyor. Bunların yüzde 66,9’u işçi emeklisi (10.08 milyon); yüzde 12,8’i Bağ-Kur tarım hariç emekliler (1,92 milyon); yüzde 5,1’i Bağ-Kur tarım emeklisi (0,77 milyon) ve yüzde 15,2’si memur emeklisi (2,3 milyon). Bunlar emekli dosya sayısını gösteriyor. 2001 yılında en düşük işçi emekli maaşının asgari ücrete oranı 1,43 idi. AKP’nin ilk kez maaşları belirlediği 2003 yılında bu oran 1,47’ye yükseldi. Yani, en düşük emekli maaşı neredeyse asgari ücretin 1,5 katı idi. Bu oran kademeli olarak düşerken ilk kez 2016 yılında 1’in altına düştü. Bu ne demek? Emekli maaşının asgari ücretten daha düşük olması demek. Neredeyse her yıl gerileyen bu oran 2023 yılında 0,71’e kadar geriledi. 2024 başında oran ise 0,61. Emekli maaşlarında kayda değer bir iyileştirme olmazsa 2024 yılı 2001 yılından bu yana en kötü yıl olacak. Diğer emekli türlerinde 2001 yılından bu yana değişime bakıldığında 2000’lerin başında en iyi durumda olan 4c memur emeklilerinin durumunun kademeli olarak kötüye gittiği ortaya çıkıyor. Artık en düşük memur emeklisi maaşı da asgari ücretten daha düşük seviyeye geldi. 2023’ün ardından 2024 memur emeklileri için de en kötü yıl olacak.

Haber Merkezi

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