23 Haziran'da nerede oy kullanacağım?

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, seçmenin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranını faaliyete geçti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran’da yenilenecek seçimlerde 31 Mart’ta kullanılan sandık seçmen listeleri geçerli olacak. YSK internet sitesinde, yenileme seçiminde oy kullanacak seçmenin, hangi sandıkta, nerede oy kullanacaklarına ilişkin bilgilere ulaşması için sorgu ekranı açıldı. Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım" bağlantısından sorgulayabiliyor. Bağlantı adresi aşağıdadır; https://secmen-ist.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgi-istanbul.jsp NTV

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