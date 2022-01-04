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4 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

04 Ocak 2022, Salı 15:08
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası, Meclis Başkanlığına sunuldu.

24 HDP'li, 1 CHP'li, 1 TİP'li, 1 DBP'li, 1 bağımsız milletvekiline ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Buldan'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekilleri Salihe Aydeniz, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP İstanbul milletvekilleri Hakkı Saruhan Oluç, Dilşat Canbaz Kaya, Oya Ersoy ve Hüda Kaya, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Van milletvekilleri Murat Sarısaç, Tayip Temel, Muazzez Orhan Işık ve Sezai Temelli, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır milletvekilleri İmam Taşçıer, Semra Güzel ve Garo Paylan, HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir ve Hüseyin Kaçmaz, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Ağrı milletvekilleri Abdullah Koç ve Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç."

Gelen fezlekeler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz'ın ikişer dosyası bulunurken, HDP Van milletvekilleri Murat Sarısaç ve Tayip Temel'in üç dosyası bulunuyor.

AA

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