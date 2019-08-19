3 HDP'li büyükşehir belediye başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırdı. Bakanlık, bu illerde valilerin başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk; "PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkanlarını illegal amaçlar için kullandıkları" iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

Açıklamada Mızraklı hakkında 1 kovuşturma ve 8 soruşturma, Türk hakkında 2 kovuşturma ve 4 soruşturma, Ertan hakkında da 1 kovuşturma ve 6 soruşturma dosyası olduğu belirtildi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, söz konusu illlere belediye başkan vekili olarak atandı.