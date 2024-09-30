Umut Vakfı’nın verilerine göre 2023 yılında Türkiye genelinde 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda 2 bin 318 kişi öldü, 3 bin 820 kişi de yaralandı.

Değerlendirmelere göre Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var. Bunun 4 milyonu ruhsatlı, 36 milyonu ise ruhsatsız. Bazı evlerde ise birden fazla silah bulunuyor. Silah edinim sayısı da her yıl yüzde 3.5 oranında artıyor. Cumhuriyet, bireysel silahsızlanma günü öncesi Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Uzman Dr. Ayhan Akcan ile konuştu. Uzman Dr. Akcan şu açıklamayı yaptı: “Silah şiddeti her gün artıyor. İnsanlar çözüm bekleniyor. Mevcut siyasi irade durumu güvenlik sorunu olarak ele almalıdır. TBMM’de gündeme getirerek, en azından ruhsatlandırma ile ilgili ciddi tedbirler yaparak bu konuda çözüm üretebilir. Ruhsatsız silahla yakalanan kişinin cezası para değil hapis olmalı. Cezaların özellikle artırılmasını istiyoruz. Yasal yaş sınırı 21’den 25’e çıkarılmalı. Ruhsat süresinin de beş yıldan iki yıla indirilmesini istiyoruz. İnternetten silah satışı yasaklanmalı.” Haber Merkezi

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