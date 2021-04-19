33 bin 811 kişi kısıtlamaları ihlal etti

İçişleri Bakanlığı, 12-19 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bazı uygulamaların hayata geçirildiği, bunlardan birinin de "kısmi kapanma" olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda hafta içi 19.00-05.00 saatlerinde, hafta sonlarında da cuma günü saat 19.00'da başlayarak cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"12-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."