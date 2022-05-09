384 kâtiplik için 3 bin 233başvuru

İstanbul ve Gaziosmanpaşa adliyelerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli olarak alınacak 384 icra ve zabıt katipliği için sınavı yapıldı. Sınava 3 bin 233 kişi başvurdu.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 1 Mart 2022 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı için Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda, icra ve zabıt kâtibi alımı için uygulamalı sınav yapıldı. Sınav sonucu, İstanbul Adliyesi için 308, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 7 olmak üzere toplam 315 zabıt kâtibi alınacak. İstanbul Adliyesi için 64, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişi olmak üzere toplam 69 icra kâtibi alınacak. İstanbul - anka

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