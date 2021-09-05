4 yılda 9 milyar liralık kamu mülkü sattılar

Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan’ın, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği cevap, 2017-2021 yılları arasında kamu mallarının satışına hız verildiğini ortaya koydu.
Sezgin Tanrıkulu, TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a, 2017- Haziran 2021 yılları arasında kamuya ait satılan yerleri ve elde edilen geliri sordu. Tanrıkulu’nun önergesine cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, söz konusu tarihlerde 8 kuruluşun kamu paylarının ve borsadaki hisse paylarının satıldığını ayrıca 1 liman, 25 elektrik santrali, 10 şeker fabrikasının işletme hakkının devredildiğini, varlıklarının da satıldığını belirtti. Bakan Elvan, özelleştirme kapsamında 733 taşınmazın satıldığını bildirdi. Elvan, satılan yerlerin tablosunu da paylaşarak, satışlardan 9 milyar 452 milyon 174 bin 555 lira yani 2 milyar 87 milyon 544 bin 179 ABD doları gelir elde edildiğini belirtti.
Ankara - Anka